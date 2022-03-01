Компанія уже направила відповідні юридичні документи, передає 24 канал.

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Nemiroff – український бренд, чиї виробничі потужності розташовані у місті Немирів, Вінницької області.

Саме виробництво у Немирові, історія якого налічує понад 150 років, – основний постачальник продукції бренду у понад 80 країн світу та Duty Free.

Свою позицію висловив генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський.

Nemiroff гордий бути українським. Ми засуджуємо військову агресію та замах на територіальну цілісність України. Об'єднуємось для захисту свободи на незалежності України. Це наша земля, наші люди, наше майбутнє,

– наголосив він.

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