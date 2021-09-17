Усього три техніки дозволяють суттєво покращити твій секс

А ми не втомлюємося прокачувати твої сексуальні скіли. Цього разу поділимося кількома порадами, які допоможуть зробити інтимне життя яскравішим і приємнішим. А посприяють цьому усього кілька технік.

Дихання схоже на сирену, що виходить з твого тіла. Якщо ж ти дихаєш погано, цей "звук" сигналізуватиме про стрес, напругу та тривогу. Тож, щоб по-справжньому отримувати задоволення від сексу, ти повинен налагодити глибший зв'язок зі своєю партнеркою. Принаймні у цьому впевнений Джиммі Бердж, інструктор школи йоги Pure Yoga в Нью-Йорку. А найпростіший спосіб зробити це – дихати, але з контролем.

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Усвідомлене дихання покращує секс

Під час сексу тебе можуть переслідувати тисячі думок: робота, стреси, зарплата, невпевненість у собі. Але усе це можна відсіяти, якщо навчитися контролювати своє дихання. Ця техніка не лише заспокоює, а й розслабляє твоє тіло. Ти уважніше ставишся до того, що відбувається перед тобою, і секс приносить більше задоволення. Значно більше!

"Ти стаєш більш досвідченим, тому що ти не будеш турбуватися про минуле або турбуватися про майбутнє", – підкреслює Бердж.

Не варто забувати, що секс – це про добре самопочуття, тож контроль над своїм диханням – найкоротший шлях до цього.

Як правильно дихати?

Лови 3 техніки від Берджа. З їхньою допомогою можна опанувати свідоме дихання. З часом вони не лише допоможуть тобі у сексуальному житті, а й позитивно впливатимуть на інші сфери.

1. Вправа для будь-якого часу та місця

Виконуй її протягом 1 хвилини щонайменше 3 рази на день.

Вдихни від куприка до голови, а потім видихни у протилежному напрямку, від голови до куприка. Слідкуй за своїм диханням, поки воно йде. Якщо ти помітиш певні напружені області, тривале дихання може їх розслабити.

"Пов'яжи колір зі своїм диханням, наприклад, зелений. Коли ти переходиш дорогу і бачиш зелене світло, воно нагадає тобі, що ти знову повинен усвідомлювати своє дихання", – рекомендує експерт.



Правильне дихання знімає напругу, даруючи відчуття спокою / Фото Unsplash

2. Вправа для стресових ситуацій

Виконуй її протягом 5 хвилин після пробудження, перед сном або за необхідності.

Якщо ти опинився у напруженій ситуації, зосередься на відчуттях при диханні. Наприклад, коли ти вдихаєш через ніс, твоє дихання прохолодніше, а коли видихаєш – воно тепліше. Думай про холодний подих як про спокійний вітер, а теплий – як про напругу, яку ти виганяєш зі свого тіла.

"Припустимо, ви щойно покинули дуже напружену зустріч або з нетерпінням чекаєте, поки хто-небудь надішле вам текстове повідомлення... Це гарний час для того, щоб зняти стрес", – додає він.

3. Вправа, коли ти займаєшся сексом

Виконуй її весь час, поки займаєшся сексом.

Під час сексу свідомо дихай разом зі своєю партнеркою, звертаючи увагу на те, як ти дихаєш, а потім на те, як дихає вона. Якщо твоя друга половинка дихає уривчасто або затримує дихання, спробуй робити глибокі вдихи. При необхідності встанови зоровий контакт. Це дозволить синхронізувати дихання.



Глибоке дихання дозволяє отримувати більше задоволення від сексу / Фото Unsplash

"Вам не потрібно сідати зі своєю партнеркою та говорити щось на кшталт "Дихаймо разом", але ви помітите, що в міру того, як ви це робите, відчуття будуть посилюватися. Якщо ви опинилися у напруженому моменті або це не спрацює так, як ви думаєте, просто зосередьтеся на своєму диханні", – підкреслює Бердж.

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Візьми на озброєння ці техніки дихання, щоб зробити секс приємнішим. Гарантуємо, що на тебе очікують нові та захопливі відчуття та переживання!