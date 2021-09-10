Кількома хитрощами поділилася на своєму інстаграмі сексологиня Емілі Морс. Якщо взяти їх на озброєння, гарантуємо, твоє інтимне життя стане ще насиченішим і приємнішим.

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1. Заплануйте інтимну зустріч

Звичайно ж, хотілося б, щоб секс завжди був пристрасним і спонтанним. Але варто розуміти також, що у нинішніх реаліях іноді результативніше запланувати інтимну зустріч. По-перше, це дозволить виділити на неї достатньо часу. По-друге, ґрунтовно підготуватися. Усе для того, щоб ви удвох отримували задоволення, від якого вас ніщо не відволікатиме.

Порада: спробуйте запланувати займатися сексом за графіком бодай раз на тиждень. Повірте, це буквально змушуватиме вас горіти бажанням в очікуванні "дня X"!

2. Використовуйте свічки для масажу

Ще один спосіб додати пікантності інтимному процесу – використовувати усілякі аксесуари та пристосування. От, наприклад, свічки для масажу. Віск таких свічок дозволяє легко та комфортно ковзати по тілу своєї партнерки. А це ідеальний варіант. Адже спочатку ти можеш зробити їй розслабляючий масаж, який плавно перейде в інтимну забаву. Гарантуємо, задоволення отримаєте ви неабияке.

Порада: запроси її на масаж. Нехай вона не знатиме, хто його робитиме та за яких умов. Повір, їй надзвичайно сподобається той факт, що напругу з її тіла знімаєш саме ти, а не хтось інший.



Еротичний масаж може стати відмінною прелюдією / Фото Unsplash

3. Використовуйте інші прояви любові

Якщо ви у стосунках не перший день, то ти чудово знаєш, що їй подобається, а що – ні. Тож спробуй взяти на озброєння вподобання своєї партнерки. Це дозволить не лише подарувати їй казкове задоволення, а й зробити зустріч ще більш інтимною.

Порада: якщо вона давно натякала на романтичній вечері, то, мабуть, пора її нарешті організувати. Твої старання оцінять сповна!

4. Прийміть ванну разом

Усі ми знаємо, що ванна дозволяє розслабитися та зняти стрес. То чом би не прийняти її удвох? Це може бути ідеальною версією прелюдії. Якщо ж у вас не надто багато часу для ванни, то можна сходити разом у душ. Гаряча вода та ваші гарячі тіла можуть надихнути на неймовірний секс.

Порада: потурбуйся про те, щоб у душі або ванній був лубрикант на латексній основі. Це дозволить отримувати задоволення без неприємних відчуттів.



Набери ванну, щоб розслабитися та розігрітися перед сексом / Фото Unsplash

5. Не забудьте про солоденьке

А ще можна перетворити свою кохану на справжнісінький десерт. Для цього достатньо буде запастися збитими вершками, медом, розтопленим шоколадом або фруктами. Злизуй вершки з її тіла. Покажи їй, наскільки ти захоплений і не можеш стримуватися. Гарантуємо, вона відчує нестримне бажання.

Порада: використовуй лише ті смаколики, які їй подобаються. Пам'ятай, що їй тебе ще цілувати. І не хотілося б, щоб присмак твоїх губ відволікав її.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою можна перетворити хороший секс на ідеальний. А це, мабуть, саме те, чого прагне кожен з нас. Хіба не так?