Залужний опублікував допис у соцмережах вперше з кінця лютого

4 травня 2024, 22:47
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Джерело:

фейсбук Валерія Залужного

Валерій Залужний з кінця лютого нічого не постив у соцмережах, якщо не враховувати один репост, який він зробив у березні. Тож його свіжа публікація, яка з'явилася ввечері 5 травня, спровокувала жваве обговорення.

Воно і не дивно, адже генерал показав фотографію, на якій можна побачити, що є ще порох у порохівницях. Валерій Залужний поцілив у гільзу з відстані 25 метрів!

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Залужний ще має чим здивувати

25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях,
– написав Валерій Залужний.

Свою публікацію він супроводив світлиною тієї самої гільзи, в яку йому вдалося влучити. У Валерія Федоровича – соколиний зір, не інакше!


Валерій Залужний влучив у гільзу з 25 метрів / Фото з фейсбука Залужного

Що за пістолет Glock 17

Почнімо з того, що це австрійський пістолет, який для потреб австрійської армії розробила фірма Glock. Цей пістолет став першим зразком озброєння, яке ця фірма розробила. Ба більше, він виявився настільки вдалим і зручним, що пізніше його прийняли на озброєння армії Австрії під позначенням Р80.

Glock 17: основні характеристики

  • Тип: самозарядний пістолет
  • Випуск: з 1982 року по нині
  • Вага (без патронів): 0,625 кілограма
  • Довжина: 186 міліметрів
  • Калібр: 9 міліметрів
  • Патрон: 9 на 19 міліметрів
  • Темп стрільби: до 70 пострілів на хвилину

Ясна річ, що під публікацію набігли шанувальники Залужного. Вони залишили цілу низку коментарів, в яких висловлюють захват генералом:

  • "Як казала одна людина: "А Федорович навалює з короткого, дай Боже кожному";
  • "Хороший пістолет у вправних руках завжди дає гарний результат";
  • "Ціль ефективно уражена. Довго Ви не давали про себе чути. Тішить, що Ви продовжуєте тримати себе у формі, пане генерале";
  • "Нових яскравих життєвих вершин та звершень! ПЕРЕМОГИ і Перемог!";
  • "Лідер! Він в усьому лідер! Пишаюся. Потрібно повертатися";
  • "А ніхто навіть сумніву не мав, пане генерал";
  • "Подобається ця, елегантно важка, зброя. Вашого пороху ще на не одну сотню сідничних м'язів вистачить";
  • "Ювелірна робота".

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Валерій Залужний вражає своєю точністю. Не виключаємо, що його влучність надихне інших спробувати повторити те ж саме.

Автор: Назарій Лазур