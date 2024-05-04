Залужний опублікував допис у соцмережах вперше з кінця лютого

Валерій Залужний з кінця лютого нічого не постив у соцмережах, якщо не враховувати один репост, який він зробив у березні. Тож його свіжа публікація, яка з'явилася ввечері 5 травня, спровокувала жваве обговорення.

Воно і не дивно, адже генерал показав фотографію, на якій можна побачити, що є ще порох у порохівницях. Валерій Залужний поцілив у гільзу з відстані 25 метрів!

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Залужний ще має чим здивувати

25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях,

– написав Валерій Залужний.

Свою публікацію він супроводив світлиною тієї самої гільзи, в яку йому вдалося влучити. У Валерія Федоровича – соколиний зір, не інакше!



Валерій Залужний влучив у гільзу з 25 метрів / Фото з фейсбука Залужного

Що за пістолет Glock 17 Почнімо з того, що це австрійський пістолет, який для потреб австрійської армії розробила фірма Glock. Цей пістолет став першим зразком озброєння, яке ця фірма розробила. Ба більше, він виявився настільки вдалим і зручним, що пізніше його прийняли на озброєння армії Австрії під позначенням Р80.

Glock 17: основні характеристики

Тип: самозарядний пістолет

самозарядний пістолет Випуск: з 1982 року по нині

з 1982 року по нині Вага (без патронів): 0,625 кілограма

0,625 кілограма Довжина: 186 міліметрів

186 міліметрів Калібр: 9 міліметрів

9 міліметрів Патрон: 9 на 19 міліметрів

9 на 19 міліметрів Темп стрільби: до 70 пострілів на хвилину

Ясна річ, що під публікацію набігли шанувальники Залужного. Вони залишили цілу низку коментарів, в яких висловлюють захват генералом:

"Як казала одна людина: "А Федорович навалює з короткого, дай Боже кожному";

"Хороший пістолет у вправних руках завжди дає гарний результат";

"Ціль ефективно уражена. Довго Ви не давали про себе чути. Тішить, що Ви продовжуєте тримати себе у формі, пане генерале";

"Нових яскравих життєвих вершин та звершень! ПЕРЕМОГИ і Перемог!";

"Лідер! Він в усьому лідер! Пишаюся. Потрібно повертатися";

"А ніхто навіть сумніву не мав, пане генерал";

"Подобається ця, елегантно важка, зброя. Вашого пороху ще на не одну сотню сідничних м'язів вистачить";

"Ювелірна робота".

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Валерій Залужний вражає своєю точністю. Не виключаємо, що його влучність надихне інших спробувати повторити те ж саме.