Оно и не удивительно, ведь генерал показал фотографию, на которой можно увидеть, что есть еще порох в пороховницах. Валерий Залужный попал в гильзу с расстояния 25 метров!

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Залужному еще есть чем удивить

25 метров. Glock 17. Есть еще порох в пороховницах,

– написал Валерий Залужный.

Свою публикацию он сопроводил фотографией той самой гильзы, в которую ему удалось попасть. У Валерия Федоровича – соколиное зрение, не иначе!



Валерий Залужный попал в гильзу с 25 метров / Фото из фейсбука Залужного

Что за пистолет Glock 17 Начнем с того, что это австрийский пистолет, который для нужд австрийской армии разработала фирма Glock. Этот пистолет стал первым образцом вооружения, которое эта фирма разработала. Более того, он оказался настолько удачным и удобным, что позже его приняли на вооружение армии Австрии под обозначением Р80.

Glock 17: основные характеристики

Тип: самозарядный пистолет

самозарядный пистолет Выпуск: с 1982 года по настоящее время

с 1982 года по настоящее время Вес (без патронов): 0,625 килограмма

0,625 килограмма Длина: 186 миллиметров

186 миллиметров Калибр: 9 миллиметров

9 миллиметров Патрон: 9 на 19 миллиметров

9 на 19 миллиметров Темп стрельбы: до 70 выстрелов в минуту

Понятное дело, что под публикацию набежали поклонники Залужного. Они оставили целый ряд комментариев, в которых выражают восторг генералом:

"Как говорил один человек: "А Федорович наваливает с короткого, дай Бог каждому";

"Хороший пистолет в умелых руках всегда дает хороший результат";

"Цель эффективно поражена. Долго Вы не давали о себе слышать. Радует, что Вы продолжаете держать себя в форме, господин генерал";

"Новых ярких жизненных вершин и свершений! ПОБЕДЫ и Побед!";

"Лидер! Он во всем лидер! Горжусь. Нужно возвращаться";

"А никто даже сомнения не имел, господин генерал";

"Нравится это, элегантно тяжелое, оружие. Вашего пороха еще на не одну сотню ягодичных мышц хватит";

"Ювелирная работа".

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Валерий Залужный поражает своей точностью. Не исключаем, что его меткость вдохновит других попробовать повторить то же самое.