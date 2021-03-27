Ванна чи душ: що для чоловіків небезпечніше

Джерело:Daily Active
Чоловік, поза всяким сумнівом, повинен доглядати за своїм тілом. А отже – і митися. Але що ж для чоловічого здоров'я краще – хлюпатися у ванні чи приймати душ?
Це насправді важливе питання. Адже той чи інший спосіб миття може містити певні небезпеки – щодо потенції й репродуктивності чоловіка, – якщо його застосовувати неправильно.
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Гаряча вода – 38 градусів і вище – не надто сприятливе середовище, у якому варто тримати своє тіло.
А це означає, що калитку треба берегти від перегрівання. Щойно температура тестикул (яєчок) досягає 38 градусів, сперматозоїди починають втрачати рухливість.Це головна причина, чому чоловікам радять приймати душ, а не ванну. Адже під час душу вплив гарячої води нетривалий і безпечний.
Чоловікову краще приймати душ, аніж ванну / Фото unsplash
У такому випадку знай, що часто лежати в гарячій ванні по 30 – 40 хвилин і більше – дуже погана ідея.
Ну а рухливість сперматозоїдів, як ми вже вказали вище, впаде однозначно.Натомість ванна з прохолодною водою покращить твій кровообіг, знижуватиме тиск і позитивно позначатиметься на роботі серця.
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