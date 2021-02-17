Пора нарешті позбутися стереотипу, пов'язаного з доглядом за собою. Якщо ти хочеш щодня виглядати відмінно, привертаючи до себе увагу жінок, тобі необхідно потурбуватися не лише про свій зовнішній вигляд. Варто сконцентрувати увагу також і на догляді за шкірою обличчя.

Якщо ти думав, що достатньо лише користуватися кремом для гоління та бритвою, то ми спробуємо переконати тебе в іншому. Men 24 знає щонайменше 5 причин, чому особливо важливо доглядати за шкірою свого обличчя на щоденній основі.

Це цікаво 5 дієвих способів виглядати молодшим: поради для чоловіків

1. Глибоке очищення

Нас з раннього дитинства привчають, що руки потрібно мити ретельно та часто. Але нас ніхто не вчив, що обличчю теж потрібно приділяти достатньо уваги. Тож просто вмитися теплою водою недостатньо.

Ніколи не вмивайся милом для рук або ж гелем для душу. Ці засоби можуть надто сильно висушити твою шкіру.

Тобі потрібно підібрати засіб для вмивання, який відповідатиме твоєму типу шкіри. Наші пори більші, тож і забиваються вони дуже легко. Пил, бруд і піт блокують їх. Тож твоя задача – потурбуватися про щоденне очищення. Не лінуйся вмиватися перед сном. Це позитивно вплине на стан твоєї шкіри зранку.



Недостатньо просто сполоснути обличчя водою / Фото Unsplash

2. Зморшки

Є багато причин, чому з'являються зморшки: генетика, стрес, шкідливі звички. Незалежно від причин, рідко хто хоче їх мати. Вони змушують обличчя виглядати значно старшим і втомленим. Тож, якщо ти не Доріан Грей, потурбуйся про те, щоб зморшок було значно менше. Для цього потрібно зволожувати свою шкіру. Дійсно, суха шкіра виглядає старшою значно раніше, ніж та, яку регулярно зволожують. Ти можеш уповільнити процес старіння, використовуючи зволожувальні креми, а також маски для обличчя.

Пам'ятай, що використовувати дуже жирні продукти не можна. Вони можуть не живити твою шкіру, а лише блокувати пори.

3. Захист від ультрафіолету

Ще 10 років тому модною була сильна штучна засмага. У наші ж дні мода йде у ногу з індустрією здоров'я. Ультрафіолетові промені сильно пошкоджують твою шкіру. Вони стають причиною появи зморшок, веснянок, пігментних плям і навіть раку шкіри. Тож косметологи та медичні працівники закликають людей по всьому світу захищати шкіру від впливу ультрафіолету.

Найбільш вразливою для сонця частиною твого тіла, безумовно, є обличчя. Тому його ніжну шкіру завжди слід захищати від різкого впливу ультрафіолетових променів. Обирай якісні сонцезахисні креми та нанось їх кожні 2 години у дуже сонячні дні або один раз перед виходом на вулицю, коли не такий сонячний день.



Захисти шкіру свого обличчя від ультрафіолетових променів / Фото The Manual

Варте уваги 6 порад для чоловіків з жирною шкірою обличчя

4. Заспокійливий ефект

Як ми вже говорили, твоя шкіра обличчя дуже ніжна та вразлива для зовнішніх факторів. Чоловіча шкіра дуже часто подразнюється та запалюється через гоління. Відчуття печіння після нього може бути неприємним і нестерпним. Тому обов'язково використовувати засоби, які мають заспокійливий ефект.

Для цього варто обрати легкий лосьйон. Він не лише прибере неприємні відчуття, а й зволожуватиме твою шкіру.

5. Думай про майбутнє

Коли ми молоді, ми не звертаємо уваги на те, що з роками наша зовнішність змінюватиметься. І наскільки молодим і свіжим буде обличчя через 10 або 20 років, багато в чому залежить від твого догляду за шкірою вже і зараз.

Якщо ти будеш дотримуватися усіх рекомендацій з догляду, необхідного для твого типу шкіри, ти зможеш довше зберегти молодий вигляд. Чим більше ти нехтуєш доглядом за обличчям, тим менше у тебе шансів виглядати привабливо через кілька десятиліть. Тож думай на випередження.



Доглядай за шкірою обличчя зараз, щоб мати чудовий вигляд потім / Фото Shutterstock

Гайда руйнувати стереотипи. Доглянута шкіра чоловіків подобається жінкам ще більше. Тож не лінуйся щодня присвячувати бодай кілька хвилин їй.

Читай також Міцелярна вода: що це таке та чому чоловікам варто нею користуватися