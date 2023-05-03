Але за допомогою правильних методів можна зберегти одяг у гарному стані. Далі читай, як вивести плями крові та жиру з одягу, які з'являються у досить поширених ситуаціях.
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Як легко вивести плями крові з одягу
Плями крові можуть бути складними для виведення через білкову природу. Цю органічну речовину складніше виводити з текстильних волокон. Однак є кілька ефективних методів, які ти можеш використати, а саме:
- Оброби пляму крові холодною водою якомога швидше. Ніколи не використовуй гарячу воду, вона тільки закріпить пляму.
- Потім нанеси на пляму миючий засіб і залиш на кілька хвилин, щоб її розм'якшити й потім вже легко видалити м'якою щіткою.
- Після цього випери виріб у звичайному режимі. Якщо пляма не виводиться після цього всього, слід буде звернутися у хімчистку.
Виведення плям може бути складним процесом, але маємо кілька порад / Фото freepik
Як просто вивести з одягу жирні плями
Жирні плями буває й складніше вивести, ніж кров. Але тут теж є ефективні поради:
- Присип пляму тальком або харчовою содою, щоб вони поглинули надлишки жиру. Від цього пляма підсохне.
- Далі нанеси миючий засіб на пляму і залиш на пів години. Мило і жир відштовхуються один від одного.
- Тоді обережно почисть пляму м'якою щіткою і випери виріб, як зазвичай. Ці кроки можна повторювати, поки пляма не зникне.
Було б безвідповідально стверджувати, що ці методи ефективні на 100%. Багато залежить від вмісту плями, а також від часу, коли вона з'явилася. А проте, хоч і видалення плям може бути складним процесом, за допомогою правильних методів зробити це таки можливо