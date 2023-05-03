Але за допомогою правильних методів можна зберегти одяг у гарному стані. Далі читай, як вивести плями крові та жиру з одягу, які з'являються у досить поширених ситуаціях.

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Як легко вивести плями крові з одягу

Плями крові можуть бути складними для виведення через білкову природу. Цю органічну речовину складніше виводити з текстильних волокон. Однак є кілька ефективних методів, які ти можеш використати, а саме:

Оброби пляму крові холодною водою якомога швидше. Ніколи не використовуй гарячу воду, вона тільки закріпить пляму.

водою якомога швидше. Ніколи не використовуй гарячу воду, вона тільки закріпить пляму. Потім нанеси на пляму миючий засіб і залиш на кілька хвилин, щоб її розм'якшити й потім вже легко видалити м'якою щіткою.

і залиш на кілька хвилин, щоб її розм'якшити й потім вже легко видалити м'якою щіткою. Після цього випери виріб у звичайному режимі. Якщо пляма не виводиться після цього всього, слід буде звернутися у хімчистку.



Виведення плям може бути складним процесом, але маємо кілька порад / Фото freepik

Як просто вивести з одягу жирні плями

Жирні плями буває й складніше вивести, ніж кров. Але тут теж є ефективні поради:

Присип пляму тальком або харчовою содою , щоб вони поглинули надлишки жиру. Від цього пляма підсохне.

, щоб вони поглинули надлишки жиру. Від цього пляма підсохне. Далі нанеси миючий засіб на пляму і залиш на пів години. Мило і жир відштовхуються один від одного.

один від одного. Тоді обережно почисть пляму м'якою щіткою і випери виріб, як зазвичай. Ці кроки можна повторювати, поки пляма не зникне.

Кілька додаткових порад. Ніколи не використовуй відбілювач для плям крові або жиру, це може пошкодити тканину, а також твою шкіру та дихальні шляхи. Не змішуй засоби для чищення. А якщо пляма дуже стійка, звернися до хімчистки. Також завжди дотримуйся інструкцій щодо догляду, вказаних на етикетці одягу.

Було б безвідповідально стверджувати, що ці методи ефективні на 100%. Багато залежить від вмісту плями, а також від часу, коли вона з'явилася. А проте, хоч і видалення плям може бути складним процесом, за допомогою правильних методів зробити це таки можливо