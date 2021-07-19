Продукти, які вбивають романтику: яку їжу треба прибрати зі столу перед побаченням

Нікого не здивує інформація, що цибуля і часник – не найкращі друзі під час романтичного побачення. Але хіба тільки вони?

Поговоримо сьогодні про інші продукти, які не менше погано впливають на побачення. Ба й взагалі – убивають романтику.

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Запах

Тут маємо два типи продуктів – ті, які провокують виникнення неприємного запаху з рота, і ті, які можуть змінити запах тіла.

До першої, як ми вже знаємо, належать цибуля і часник. А ще – риба (здебільшого копчена) та сир (деякі види, наприклад – бринза).

До другої – броколі, цвітна капуста, звичайна капуста (вони містять трохи багато сірки). Не варто вживати перед побаченням червоне м'ясо, а ще – деякі спеції, як-от карі та кмин.



Вивчи перелік продуктів, які не варто їсти перед побаченням / Фото unsplash

Гази

Пісня кишківника – не те, що хотіла б почути друга половинка під час побачення. Отже, не треба перед зустріччю їсти: бобові, цільнозернові, тверді фрукти. Не варто також пити газовані напої.

Піт і бруд

Потовиділення посилює гострий перець чилі, гострі соуси, гарячі супи. А забруднити одяг (що також не надто романтично) можуть страви з соусами, з томатами, смажені реберця тощо (те, що заведено їсти руками).

Алкоголь

Дешевий і неякісний алкоголь – дуже погана ідея для побачення. Може, під час його вживання ти цього одразу й не відчуєш, але наслідки…

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не дуже добра ідея – пробувати під час побачення нову й незнайому твоєму шлункові їжу. Ти ж не знаєш, яка може бути реакція.