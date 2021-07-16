Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Pornstar Martini – алкогольний коктейль, приготовлений на основі преміальної горілки Nemiroff De Luxe.
Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі
До твоєї уваги рецепт приготування яскравого алкогольного коктейлю Pornstar Martini. У ньому поєднуються легкість преміальної горілки Nemiroff De Luxe, ігристість просекко, солодкавість маракуї й освіжаючий сік лайма. Усе для того, щоб ти міг насолодитися ним і відпочити від метушні.
Рецептом Pornstar Martini з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.
Рецепт приготування коктейлю Pornstar Martini
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe – 40 мілілітрів
- Cinzano Prosecco – 40 мілілітрів
- Пюре маракуї – 30 мілілітрів
- Сік лайма – 20 мілілітрів
- Ванільний сироп – 15 мілілітрів
Коктейль Pornstar Martini приготовлений на основі горілки Nemiroff De Luxe / Фото Nemiroff
Приготування коктейлю:
- Влий у шейкер, наповнений льодом, Nemiroff De Luxe, додай пюре маракуї, сік лайма, а також ванільний сироп. Активно струси, щоб усі компоненти перемішалися.
- Перелий отриману суміш в охолоджений бокал і додай просекко.
- Прикрась коктейль маракуєю.
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Приготуй коктейль Pornstar Martini, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!