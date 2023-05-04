Як Сонце поглине Землю: вчені знайшли у космосі схожу подію

Астрономи, можливо, вперше стали свідками пожирання планети схожою на Сонце зіркою. А це проливає світло на ймовірну долю Землі, коли наша вмираюча зірка розбухне і поглине наш світ.

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Аналізуючи незліченну кількість зірок на різних етапах їхньої еволюції, астрономи виявили, що коли наше Сонце і подібні до нього зірки наближаються до кінця свого життя, то починають вичерпувати своє основне джерело палива – водень біля ядер.

своє основне джерело палива – водень біля ядер. Це призводить до того, що їхні ядра стискаються, а зовнішні оболонки розширюються й охолоджуються. Під час цієї фази червоного гіганта зірки можуть розширюватися від 100 до 1000 разів у порівнянні зі своїм початковим діаметром, а отже й поглинати планети, що обертаються на близьких орбітах.

Провідний автор нового дослідження Кішалай Де, астрофізик з Массачусетського технологічного інституту, пояснив, що протягом десятиліть вчені виявляли докази того, що зірки поглинали планети. Однак до цього часу вони ніяк не могли піймати зірку саме в процесі поглинання. І ось це нарешті сталося.



Поглинання зіркою планети досі вчені не могли впіймати саме у моменті / Ілюстрація АР

Де та його колеги вивчили сплеск випромінювання ZTF SLRN-2020, який відбувся у 2020 в диску Чумацького Шляху на відстані близько 12 000 світлових років від нас, поблизу сузір'я Аквіла. Під час цієї події зірка за тиждень стала яскравішою у 100 разів. При цьому ціла низка факторів довела, що з зіркою об'єдналося дещо інше, але не інша зірка.

Те, що об'єдналося із зіркою, мало бути в 1000 разів меншим за будь-яку іншу зірку, яку ми бачили. Це була планета, яка врізалася у свою зірку,

– наголосив Де.

У результаті події було викинуто водень, який приблизно в 33 рази перевищує масу Землі, а також близько 0,33 земних мас пилу. Тобто зоря-попередниця була приблизно в 0,8 – 1,5 раза масивніша за наше Сонце, а поглинута планета була приблизно в 1 – 10 разів масивніша за Юпітер.

Зверни увагу: очікується, що Земля зустріне схожу долю, коли Сонце стане червоним гігантом – приблизно через 5 мільярдів років.