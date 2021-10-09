Ведуча Даша Савіна похизувалася спокусливими формами на фоні Ейфелевої вежі

Даша Савіна – одна з тих красунь, чий інстаграм однозначно заслуговує на те, щоб до нього регулярно заглядати. Чого тільки вартий один з останніх постів української ведучої. На ньому вона виклала серію фото, зроблених на фоні Ейфелевої вежі. Гайда насолоджуватися порцією спокуси разом з Men 24!

На світлинах, які Даша Савіна виклала в інстаграмі, вона позує у чорній мінісукні. Доповнюють спокусливий образ чорні ботфорти, які виграшно підкреслюють спокусливі ніжки красуні!

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"Любов до себе – початок роману, який триває усе життя", – написала вона під публікацією.

Гарячі фото Даші Савіної шалено сподобалися її прихильникам. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів, які вони залишили під публікацією красуні:

"Париж і ти. Що може бути бездоганнішим?";

"Шикарний образ";

"У вас, як завжди, круті фотографії";

"Красива французька Даша";

"Найкрасивіша дівчина України";

"На обкладинку журналу";

"Як же твоєму футболісту пощастило з тобою";

"Ти просто неймовірна".



Даша Савіна знялася у спокусливому образі на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Савіної



Даша Савіна знялася у спокусливому образі на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Савіної



Даша Савіна знялася у спокусливому образі на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Савіної



Даша Савіна знялася у спокусливому образі на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Савіної

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Слідкувати за Дашою Савіною в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на красуню. Ти ж не хочеш пропустити порцію спокуси від сексуальної української ведучої?