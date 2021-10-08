Співачка Лорін викликає непідробний захват. Тож немає нічого дивного в тому, що вона дозволяє собі викладати доволі сміливі кадри. Як, наприклад, ось цей. На ньому переможниця Євробачення-2012 позує у костюмі, одягненому на голе тіло. Максимум уваги до себе, як ти вже зрозумів, привертає бюст красуні!
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Світлина Лорін надзвичайно сильно сподобалася її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Мені подобається це фото";
- "Твої форми просто бездоганні";
- "Статуя Свободи";
- "Моя кішечка";
- "Твоя сила вражає";
- "Люблю тебе";
- "Такі фотографії надихають";
- "Скільки ж у тобі сили?".
Співачка Лорін приміряла костюм на голе тіло / Фото з інстаграму Лорін
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Лорін – одна з тих крутих виконавиць, за якими так і хочеться слідкувати в інстаграмі. Тож не полінуйся підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно викладає в мережі!