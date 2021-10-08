Співачка Лорін викликає непідробний захват. Тож немає нічого дивного в тому, що вона дозволяє собі викладати доволі сміливі кадри. Як, наприклад, ось цей. На ньому переможниця Євробачення-2012 позує у костюмі, одягненому на голе тіло. Максимум уваги до себе, як ти вже зрозумів, привертає бюст красуні!

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Світлина Лорін надзвичайно сильно сподобалася її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Мені подобається це фото";

"Твої форми просто бездоганні";

"Статуя Свободи";

"Моя кішечка";

"Твоя сила вражає";

"Люблю тебе";

"Такі фотографії надихають";

"Скільки ж у тобі сили?".



Співачка Лорін приміряла костюм на голе тіло / Фото з інстаграму Лорін

Насолоджуйся Ірена Карпа розбурхала мережу еротичними фото без спідньої білизни

Лорін – одна з тих крутих виконавиць, за якими так і хочеться слідкувати в інстаграмі. Тож не полінуйся підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно викладає в мережі!