"Це буде жорстоко": ветеран ВМС США кинув виклик "зеленому берету" – потужне відео

Ми обожнюємо дивитися, як блогери кидають собі божевільні виклики. Але ще цікавіше, коли складні завдання намагаються виконати колишні військові. І цього разу саме про них ми й розповімо. Наші герої змагатимуться, щоб визначити, хто сильніший, швидший і витриваліший!

В останньому відео на своєму каналі блогер і колишній моряк ВМС Остін Александер запрошує Джошуа Девіда, чинного військового "зеленого берета" армії США. Усе для того, щоб взяти участь у дуелі на силу, швидкість та витривалість.

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Завдання складається з трьох випробувань, схожих на рукавичку: смуга перешкод "бойовий бункер", біг з 20-кілограмовою діжкою, а також тяга "санчат".

"Мені дуже подобається смуга перешкод. Більшість цих перепон я проходив в якийсь час своєї військової кар'єри. Я абсолютно впевнений, що збираюся кинути Остіна в грязюку", – підкреслює Девід.

Александер долає смугу перешкод за 1:55, а Девіду потрібно 2:18, щоб дістатися до кінця. Тут в Александра була перевага на домашньому корті, адже він сам працював над цим полем. Але наступний етап дещо врівноважує їхні шанси.

Завдання: пробігти з 20-кілограмовою діжкою 68 метрів на швидкість.

"Я цього боюся. Це буде жорстоко", – каже Александер.

Проте він виривається і знову обігрує Девіда. А це означає, що йому необхідно зробити усе можливе для того, щоб хоча б у третьому етапі перемогти. У ньому на хлопців чекає тяга "санчат" з обтяженням.

Дивися, як ветеран ВМС США та "зелений берет" проходять потужний виклик:

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Не складно здогадатися, що Александер виграв і в цій дисципліні. Тож він набрав 3 з 3 балів, взувши свого суперника. І це при тому, що Девід був упевнений, що хоча б одну дисципліну зможе виконати краще за свого суперника.