Вибери спортивний інвентар серед цих фото та дізнайся, який тип тренувань тобі підійде найбільше

Уважно переглянь картинки та виберу одну. Цей психологічний тест для чоловіків може допомогти тобі визначити, який саме тип фізичних тренувань найкраще відповідає твоїм схильностям та характеристикам.

Вибір певного виду спортивного інвентарю допоможе зрозуміти, які ж види активностей будуть найбільш ефективними та мотивуючими саме для тебе. Це, звісно, не істина в останній інстанції, але десь може допомогти прийняти рішення.

Дивися також Класична, преміальна або ароматизована: обери горілку і пройди тест про твій характер

Обери спортивний інвентар / Зображення згенеровані штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Отже, ти обрав інвентар: подивися, що цей вибір означає

Гантелі. Це про силові тренування та підвищення м'язової маси. Ідеально підходять тренування з вагами та кроссфіт.

Це про силові тренування та підвищення м'язової маси. Ідеально підходять тренування з вагами та кроссфіт. Бігова доріжка. Це про кардіо тренування та витривалість. Довгі пробіжки або HIIT (високоінтенсивне інтервальне тренування) будуть оптимальним вибором.

Це про кардіо тренування та витривалість. Довгі пробіжки або HIIT (високоінтенсивне інтервальне тренування) будуть оптимальним вибором. Велосипед. Це, очевидно, про велоспорт та активності на свіжому повітрі. Велосипедні прогулянки або тренування на велотренажері будуть вдалим вибором для тебе.

Це, очевидно, про велоспорт та активності на свіжому повітрі. Велосипедні прогулянки або тренування на велотренажері будуть вдалим вибором для тебе. Йога-мат. А це про гнучкість, баланс та розслаблення. Обирай для себе, відповідно, йогу або пілатес (а чому б і ні).

А це про гнучкість, баланс та розслаблення. Обирай для себе, відповідно, йогу або пілатес (а чому б і ні). Скакалка. Теж про кардіо і про координацію. Ти прагнеш до швидких та ефективних тренувань – тож займайся саме такими.

Зауваж, ми всі так чи інакше тренуємося, але маємо на те різні причини. Хтось просто хоче стати сильнішим, хтось – схуднути, покращити настрій чи навіть збалансувати внутрішній світ. Та в будь-якому випадку корисно було б зробити вибір у бік того типу тренувань, який

До речі, мало хто задумується над тим, що фізична активність позитивно впливає й на інтимне життя. Про це докладніше можеш прочитати за цим посиланням.