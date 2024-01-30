Під час нещодавньої глибокої розмови з урологом і сексуальним педагогом доктором Реною Малік, кінезіолог доктор Енді Галпін торкнувся ще однієї сфери життя, яку можна покращити за допомогою тренувань: сексу. Зокрема, як зробити так, щоб залишатися в хорошій фізичній формі та здоровим, щоб продовжувати займатися сексом і в подальшому житті.

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Почнемо з того, що і Малік, і Галпін погоджуються, що необхідний певний поріг VO2 max. VO2 max вимірює ефективність, з якою організм використовує кисень під час аеробних вправ, і використовується як один з можливих показників фізичної форми.

Для довідки Малік посилається на дослідження, згідно з яким серцево-судинна активність, така як біг підтюпцем, плавання і веслування на стаціонарі, за інтенсивністю схожа на сексуальну активність. А отже, приблизно порівнянна з точки зору VO2 max. Ще одна вагома причина не пропускати кардіо.

Коли мова йде про силові тренування, Галпін говорить про важливість досягнення повного розгинання стегна – без шкоди для нижньої частини спини. Занадто часто, пояснює він, ми залучаємо поперек, щоб допомогти розгинати стегна, що з часом може призвести до слабкості, болю і травм.

Замість цього слід домагатися сильного скорочення сідниць, щоб стимулювати розгинання у кожному повторі, чи то присідання, розділені присідання, випади, махи стегнами або підіймання на ноги.



Робота над своїм тілом покращує якість сексу / Фото pressfoto

Тут також може зіграти роль зв'язок між розумом і м'язами: Галпін радить "усвідомлювати якість скорочення" м'язів під час тренувань.

Не хвилюйтеся лише про кількість підходів і повторень. Подумайте про м'язи, які ви хочете скоротити, і зосередьтеся на якості скорочення... Переконайтеся, що коли ви закінчуєте ці речі, ви робите це інтенсивно, а не просто виконуєте 90 відсотків, а потім переходите до наступного повторення,

– каже він.

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Експерт додає, що зараз ми маємо вищу ефективність, тому м'язова витривалість вища. Він зауважив, що не може пообіцяти, що сексуальна витривалість стане вищою. Але наголосив, що сприйняття втоми буде значно вищим, адже ти рухатимешся ефективніше і не завдаватимеш собі шкоди.

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