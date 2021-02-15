Від лицарів до ковбоїв: стандарти чоловічої краси від печери до сьогодення – 2

Що таке ідеальне чоловіче тіло і як його бачили у різні періоди історії? Продовжуємо на Men 24 говорити про драматичні зміни стандартів чоловічої краси.

Описи ідеального чоловічого тіла у різні епохи помітно відрізнялися. Ми вже розповідали про первісний світ та античність. Сьогодні на Men 24 рушимо трохи далі.

У попередній серії Як Аполлон – або геть ні: стандарти чоловічої краси від печери до сьогодення

Чоловіча краса Середніх віків та Нового часу

Стражденне Середньовіччя

Модні лахміття, гріхи плоті, самокатування… Якого чоловіка вважали красивим за таких обставин? Щонайбільше сірого й непомітного – такого, який у жоден спосіб не натякатиме на гріховну хтивість.

А який чоловік найбільш непомітний? Звісно, або закований у лати (не видно ж, яка краса за ними ховається), або запудрений макіяжем та затінений перукою.



У Середньовіччя чоловіки красу ховали за обладунками й перуками / Колаж 24 каналу

Ренесанс і рококо

А тут питань і немає. Леонардо да Вінчі намалював ідеального чоловіка. І буквально змусив усіх повірити, що саме так і має бути. Щонайменше в Італії. А от дещо пізніше і дещо ближче до океану – у Франції…

Марнославство і манірність знаті куди сильніше позначилися на стандартах чоловічої краси, аніж культура Відродження. Модними стали худі та бліді чоловіки у білих рейтузах.



З іншого боку, якщо вдягнути на Вітрувіанського чоловіка рейтузи... / Колаж 24 каналу

Масне XIX століття

Після того як маятник гойднувся у бік блідої немочі, він стрімко полетів до протилежності. Але вже не у Європі, а в ситих Сполучених Штатах Америки, які щойно набували могутності.

У США у ХІХ століття навіть були вкрай популярними "клуби товстунів", де чоловіки змагалися розмірами – животів. Членський квиток продавали, якщо ти набирав 90 кілограмів, але поважати тебе починали від 120.



Ковбої і… Ні, не прибульці – цілком місцеві, навіть цілком типові місцеві / Колаж 24 каналу

Але, звісно, куди популярнішою та масовішою була ковбойська героїчна культура. Яка не зникла, до слова, і в ХХ столітті, але про нього – вже у наступному матеріалі.

​І це варто знати 10 міфів про стародавній світ, у які чомусь досі вірять