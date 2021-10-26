Від них слід триматися якомога далі: 5 типів токсичних друзів

На жаль, у кожного з нас є друг, якого можна назвати справжнім вовком в овечій шкурі. Спочатку такі люди надзвичайно милі, але згодом можуть встромити ножа у спину. І саме на таких персоналіях ми й загостримо нашу увагу.

Дізнайся, як розпізнати серед своїх друзів токсичних персонажів. Це дозволить тобі якомога швидше виключити їх зі свого кола спілкування. Повір, після цього твоє життя стане значно легшим і спокійнішим.

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1. Друг, який завжди пише

Це надокучливий друг, який завжди пише тобі та не зважає на те, що відбувається у твоєму житті. Такі люди будуть часто писати або телефонувати тобі, не звертаючи увагу на те, чим ти займаєшся. І це може стати справжньою проблемою, адже вони – справжні крадії часу. Тож не дивуйся, що через таких друзів тобі доводиться засиджуватися в офісі.



Такі люди – справжні крадії твого часу / Фото Eddy Billard

2. Друг без співчуття

Друзі, які м'якше показують сувору реальність, – справжні друзі. Але ті, хто дуже мотивований і глухий до твоїх потреб, – токсичний друг. Такі люди говоритимуть, робитимуть чи даватимуть те, що може нашкодити твоїм почуттям. Вони можуть вважати себе просто максимально щирими. Але ж ця прямота не робить їх кращими. Адже кожен з нас знає, що іноді краще змовчати.

3. Друг, який виснажує

Як розпізнати таку людину у своєму оточенні? Така людина живе лише в негативі, тому її розмови витають довкола болю та неприємностей. Такий друг скаржиться на все, що заважає йому жити. А розмови з ним стосуються того, наскільки він емоційно нестабільний. А найгірше те, що після таких зустрічей ти почуватимешся фізично виснаженим і спустошеним.



Після спілкування з такими людьми ти почуваєшся спустошеним / Фото Christian Erfurt

4. Друг, який обожнює плітки

Друг-пліткар, який постійно говорить про інших в негативному ключі, може опосередковано вплинути на тебе. Такі люди мають намір завжди принижувати інших людей, пліткуючи про їхнє важке життя. Вони охоче обговорюватимуть інших для того, щоб розважитися. І це повинно наштовхнути тебе на думку: а чи не обговорює цей друг мене з кимось?

5. Друг-конкурент

Хороші друзі підбадьорюють та підштовхують тебе, а не стоять на заваді. Надмірно конкурентоспроможна людина думатиме лише про себе. В основному про те, як вона може перемогти інших і досягнути успіху. Такі люди також використовуватимуть неетичні методи, щоб досягнути успіху. І не виключено, що ти можеш стати жертвою їхнього катка.



Між вами має бути лише здорова конкуренція / Фото Matheus Ferrero

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Таким людям однозначно не місце поруч з тобою. Тож ми рекомендуємо зробити усе можливе для того, щоб мінімізувати спілкування з ними. В інакшому випадку твоє життя нагадуватиме пастку, з якої ти не скоро зможеш вибратися.