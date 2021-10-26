Узнай, как распознать среди своих друзей токсичных персонажей. Это позволит тебе как можно скорее исключить их из круга общения. Поверь, после этого твоя жизнь станет гораздо легче и спокойнее.

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1. Друг, который всегда пишет

Это надоедливый друг, который всегда пишет тебе и не учитывает то, что происходит в твоей жизни. Такие люди будут часто писать или звонить по телефону, не обращая внимания на то, чем ты занимаешься. И это может стать настоящей проблемой, ведь они – настоящие воры времени. Не удивляйся, что из-за таких друзей тебе приходится засиживаться в офисе.



Такие люди – настоящие воры твоего времени / Фото Eddy Billard

2. Друг без сочувствия

Друзья, которые мягче показывающие суровую реальность, – настоящие друзья. Но те, кто очень мотивирован и глух к твоим потребностям, – токсичный друг. Такие люди будут говорить, делать или давать то, что может навредить твоим чувствам. Они могут считать себя просто очень искренними. Но ведь эта прямота не делает их лучше. Ведь каждый из нас знает, что иногда лучше умолчать.

3. Друг, который истощает

Как распознать такого человека в своем окружении? Такой человек живет только в негативе, поэтому его разговоры витают вокруг боли и неприятностей. Такой друг жалуется на все, что мешает ему жить. А разговоры с ним касаются того, как он эмоционально нестабильный. А хуже всего то, что после таких встреч ты будешь чувствовать себя физически истощенным и опустошенным.



После общения с такими людьми ты чувствуешь себя истощенным / Фото Christian Erfurt

4. Друг, который обожает сплетни

Друг-сплетник, который постоянно говорит о других в отрицательном ключе, может косвенно повлиять на тебя. Такие люди намерены всегда унижать других людей, говоря об их тяжелой жизни. Они будут охотно обсуждать других для того, чтобы развлечься. И это должно натолкнуть тебя на мысль: а не обсуждает ли этот друг меня с кем-нибудь?

5. Друг-конкурент

Хорошие друзья ободряют и подталкивают тебя, а не мешают. Чрезмерно конкурентоспособный человек будет думать только о себе. В основном о том, как он может победить других и добиться успеха. Такие люди также будут использовать неэтические методы для достижения успеха. И не исключено, что ты можешь стать жертвой их катка.



Между вами должна быть только здоровая конкуренция / Фото Matheus Ferrero

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