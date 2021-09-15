Відчути космос зможе кожен: скоро з'явиться VR-проєкт про Леоніда Каденюка

Мабуть, немає такого українця, котрий бодай раз не чув би про Леоніда Каденюка. А тепер у нас є ще більше шансів дізнатися більше про видатного українця, котрий став свого часу першим вітчизняним космонавтом.

Завдяки групі ентузіастів, котра заручилася підтримкою Українського культурного фонду, виникла ідея створити VR-проєкт "Український Колумб". Розповідаємо, у чому полягає його суть та що він дозволить побачити.

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Ентузіасти створюють VR-проєкт "Український Колумб"

У проєкті розробники планують показати кожному, наскільки важким і небезпечним був шлях, який долає космонавт на шляху у космос. Користувачі ж за допомогою VR-технологій матимуть змогу "взути" черевики легендарного Леоніда Каденюка.



VR-проєкт дасть можливість відчути себе Каденюком / Фото з фейсбук-сторінки Український Колумб

Цей проєкт дасть нагоду кожному охочому мандрувати у космос на шатлі "Колумбія". Це відбулося у рамках місії STS-87. Розробники вивчали сотні матеріалів, щоб створити екстер'єр та інтер'єр космічного корабля у 3D. Завдяки цьому користувачі матимуть нагоду:

в умовах нульової гравітації пересуватися шатлом;

виконувати завдання від командира екіпажу;

використовувати різні предмети, які є на борту.

А ще VR-проєкт "Український Колумб" дозволить ознайомитися зі сценами з життя Леоніда Каденюка. Глядачам покажуть:

його дитинство;

польоти, в яких він був льотчиком-випробувачем;

підготовку до космічних польотів, яка шалено виснажувала;

та інші моменти, які згадуються у його книзі "Місія – Космос".



VR-проєкт також розповість про життя Каденюка / Фото з фейсбук-сторінки Український Колумб

Український культурний фонд виділив на створення проєкту "Український Колумб" 1,3 мільйона гривень. А працюють над ним українські VR-режисери з досвідом, які отримали безліч нагород. Керівником проєкту став Микита Богданов. Він працював над #PrisonersVoice. Це VR/AR проєкт, який розповідає про українських в'язнів совісті. Проєкт отримав почесну нагороду кінофестивалю goEast, який проходив у квітні 2021 року у Німеччині.

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А от головним геймдизайнером проєкту став Олексій Фурман. Він свого часу працював над Aftermath VR: Euromaidan. Це був перший документальний український VR-проєкт, присвячений Революції Гідності. Його показали глядачам у США, Канаді, Великій Британії, Німеччині й Ізраїлі.