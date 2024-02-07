12 ознак вигорання у стосунках: перевір, чи є проблеми у вашій парі

Вигорання у стосунках є більш поширеним і "нормальним" явищем, ніж ти можеш собі уявити. І це відбувається через нехтування, відсутність правильних інструментів і той факт, що це теж окрема робота.

Річ у тім, що вигорання може створювати дистанцію, як фізичну, так і емоційну. І якщо не сприймати ситуацію серйозно і не вирішувати її, то стосунки можуть бути зруйновані, а один з вас або обидва відчуватимуть бажання опустити руки і шукати щось нове.

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Але панікувати теж не варто, адже все це можна вирішити і виправити. Стосунки можна врятувати і повернути назад, хоча для цього потрібно бути уважним і бути готовим щось змінити і докласти додаткових зусиль, особливо якщо це стосунки, які чогось варті і які ви не хочете втрачати.

Пам'ятай, що хороші стосунки (сімейні, дружні та романтичні) роблять нас щасливими і навіть допомагають нам дожити до глибокої старості, відчуваючи, що ми все ще молоді, тому це питання не можна ігнорувати.



Вигорання у стосунках трапляється частіше, ніж ми думаємо / Фото freepik

Ознаки вигорання у стосунках

Щоб розв'язувати проблему, ти повинен спочатку визначити, що у тебе є проблема, і коли мова йде про вигорання у стосунках, є кілька ознак, які вказують або на те, що вигорання тільки починається, або на те, що це щось, що триває вже деякий час, і не можна допускати погіршення ситуації.

За даними Psych Central та Choosing Therapy, це такі ознаки:

Почуття невмотивованості

Ти відчуваєш безнадію

Відсутність зв'язку з іншою людиною

У тебе зростає невпевненість у собі

Терпіння знаходиться на найнижчому рівні

Виявляється невірність

Постійні або часті сварки

Малий інтерес до сексу

Не прагнете проводити час разом

Думки про стосунки викликають стрес

Ти фантазуєш про розрив стосунків

Емоційне виснаження та відсутність почуття гумору



Ці ознаки свідчать про вигорання у стосунках / Фото Karly Ukav

Що робити, щоб уникнути вигорання у стосунках

Наважся говорити про те, про що вам потрібно поговорити. Важливо пам'ятати, що навіть якщо ти перебуваєш у тривалих стосунках з цією людиною, вона не обов'язково зрозуміє, чого ти хочеш або потребуєш, якщо ти про це не говориш. Потреби можуть змінюватися з часом, тому потрібно підтримувати відкриту лінію спілкування і не боятися просити саме про те, чого ти хочеш, потребуєш або любиш.

Непорозуміння може спричинити багато проблем і розчарувань, і найкращий спосіб уникнути цього – говорити чітко. Ти також повинен бути готовим прислухатися до потреб один одного, адже стосунки не бувають односторонніми.

Шукай спільні розваги. Йдеться не лише про те, щоб ділити один простір і проводити час разом. Цей час має бути якісним, бажано з захопленнями, які вам обом подобаються, якими ви можете поділитися і які можуть викликати розмови або зміцнити зв'язки. Це правда, що тобі потрібно проводити час з людиною, щоб стати ближчими, але цей час не вартий того, якщо ви погано проводите час, якщо ви весь час приклеєні до телефону або якщо ви проводите час разом лише для того, щоб посваритися, посперечатися.



У вас має бути якесь хобі для обох / Фото freepik

Виявляти прихильність. Кажуть, що вчинки говорять голосніше, ніж слова, тому не просто кажи їй, як сильно ти її любиш або дбаєш про неї. Покажи це знаками прихильності, які можуть включати обійми, значущий подарунок (який точно не повинен бути дорогим), приготування їжі для іншої людини або будь-що, що допомагає дати зрозуміти, що ти цінуєш когось і дбаєш про нього.

Не проводьте весь час разом. За даними Choosing Therapy, іноді вам потрібна невелика перерва, яка допоможе вам очистити голову, оцінити те, що ви маєте, і відновити енергію. І мова йде не про перерву у стосунках, коли ти технічно вже не з цією людиною, а про пошук моментів і простору для того, щоб побути на самоті, подбати про себе, розвивати свої особисті інтереси і продовжувати своє зростання або лікуватися.

Знати причину. Найважливіше – зрозуміти, звідки береться втома, щоб знайти найкращий спосіб її вирішити і рухатися далі. Для цього потрібно викласти питання на стіл і спробувати знайти корінь проблеми разом з іншою людиною.

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Нехай у ваших стосунках не буде вигорання. А якщо воно таки почне проявлятися, то вам обом варто оперативно з цим впоратися, щоб пара розвивалася, а ви удвох далі були щасливими.