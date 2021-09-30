Виконай 150 повторень щодня: блогер кинув виклик, який під силу кожному

Пройшовши через період досить непослідовного і дезорганізованого навчання, фітнес-блогер Лукас вирішив кинути собі простий виклик. Усе для того, щоб повернути певну структуру та дисципліну у свій розпорядок тренувань. Якщо це актуально й для тебе, то рекомендуємо взятися за цю задачу на 150 повторень.

Він поставив собі щоденну мету – 100 відтискань і 50 підтягувань, які виконував протягом тижня. Це він повинен робити, щоб перевірити, чи має такий підхід помітний вплив на його тіло.

Варте уваги BAROMETER Show: бренд Nemiroff розповів, як подарувати гостям закладів гастрономічне задоволення

Блогер робив 100 відтискань і 50 підтягувань на день

Він розбиває усі 150 повторень на суперсети по 20 відтискань і 10 підтягувань з 90 секундами відпочинку.

У перший день його ентузіазму не було межі. Тож він виконав усі повторення за 16 з половиною хвилин. Але наступного дня він зрозумів, що потрібно приділяти цим вправам більше часу, якщо він дійсно хоче протриматися тиждень.

У більшості випадків, коли ви виконуєте одне і те ж тренування знову і знову, ви досить швидко виходите на плато. А якщо робите це занадто часто, ви можете не давати своєму тілу достатньо відпочинку між тренуваннями, щоб належним чином повністю відновитися,

– підкреслює Лукас.

Але він також додав, що добре знає себе. Він знає, що обсяг, який він виконує, досить низький. Тож він може спокійно відновитися протягом 24 – 48 годин.

Дивися, як Лукас виконував протягом тижня 100 відтискань і 50 підтягувань:

У кінці тижня Лукас каже, що йому вдалося наростити об'єм грудей на кілька сантиметрів (принаймні частково, завдяки м'язовій пам'яті). І хоча він усе ще не може досягнути свого попереднього максимуму відтискань після випробування, він відчуває, що все одно домігся прогресу.

"Навіть якщо це дійсно відстій – робити щось, що, як ви знаєте, не принесе вам користь у довгостроковій перспективі, насправді знайдіть момент, щоб подумати про те, як ви будете почуватися через місяць, два або три. Ніяких виправдань. Найкращий час для дій – зараз. Не ускладнюйте, просто почніть", – закликав він.

Тобі сподобається Стань Джеймсом Бондом: вибухове домашнє тренування Деніела Крейґа

Лукас цим відео хотів показати, наскільки важлива дисципліна та прагнення досягнути бажаних результатів. Зроби крок назустріч тілу своєї мрії уже сьогодні, щоб дуже скоро побачити та відчути результати, від яких ти уже не захочеш відмовитися.