Викрадачі найціннішого ресурсу: 5 звичних речей, які позбавляють нас часу

Чи усвідомлював ти, що деякі з твоїх повсякденних справ – марна трата часу? Вони викрадають дорогоцінні хвилини, а то й години. І ти про це навіть не підозрюєш. Наступні кілька хвилин дозволять тобі заощадити цей неоціненний ресурс.

Варто розуміти, що час – чи не найцінніший ресурс, яким володіє кожна людина. Тож ним потрібно вміти грамотно розпоряджатися. А ми назвемо 5 речей з повсякденного життя, які цей самий ресурс нахабно цуплять у тебе.

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1. Прокрастинація

Це і так зрозуміло. Але багато людей серйозно недооцінюють прокрастинацію. Часто буває, що ми не хочемо щось робити, навіть якщо добре розуміємо, що це дуже важливо. Отже, ми сидимо та робимо що завгодно, щоб "зробити це пізніше".



Прокрастинація стоїть на заваді твоїй продуктивності / Фото Priscilla Du Preez

Згодом, коли стає надто пізно і дедлайни буквально горять, ти розумієш, що усе можна було зробити значно раніше. Тож тебе починає муляти почуття провини. А це означає, що прокрастинація – не найкращий супутник. Особливо, якщо у тебе обмежені часові рамки.

2. Соціальні мережі

Одне або два випадкові відео, які не мають жодної цінності, цілком підійдуть. Але ти повинен розуміти, що час летить непомітно. Тож дуже скоро виявиш, що провів годину за екраном смартфона або ноутбука. І найгірше у цій ситуації те, що нічого корисного для себе ти не отримав.

Найкраще – виділити максимум 30 хвилин на соцмережі. Протягом цього часу можна не лише промоніторити ситуацію у друзів, а й прочитати щось цікаве та легке. А зекономлений час краще присвятити читанню книг.

3. Виконання роботи за інших

Варто розуміти, що іноді ми виконуємо роботу не лише за наших колег, а й рідних. Наприклад, ти нехтуєш своїм вільним часом, бо твоїй дівчині потрібно терміново забрати сукню з хімчистки. І поки ти це робиш, вона спокійно додивляється свіжу серію серіалу.



Ти повинен поважати особистий час, а не лише допомагати іншим / Фото Jeremy Sallee

4. Безлад і дезорганізація

Навчися перестати розкидати речі по цілій квартирі. Після використання певного предмета, поклади його на те місце, звідки взяв. Це дозволить тобі щонайменше зекономити час на прибиранні. Адже у твоєму помешканні буде значно менше речей, які мігрують туди-сюди.

5. Приділяєш час токсичним людям

Якщо ти знаєш, що людина, з якою ти зараз спілкуєшся, токсична й отруйна. То навіщо узагалі витрачати на неї час? Це тільки посилює негатив, а також не додає нічого у твою скарбничку.



У кожного в оточенні точно знайдеться кілька токсичних людей / Фото Raghu Nayyar

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Ці прості речі крадуть твій час. Пора позбутися їх. Це дозволить не лише стати продуктивнішим на роботі, а й знаходити більше сил та енергії для занять, які надихають тебе.