У канадському сараї знайшли викрадені класичні авто на понад 2 мільйони доларів

У звичайному сараї в Канаді знайшли колекцію викрадених класичних автомобілів, вартість яких оцінили у понад 2 мільйони доларів. Поліція заарештувала двох осіб, яких звинувачують у переховуванні цих машин.

Сарай із цінним вмістом розташований на південному заході Онтаріо. А сам вміст – це автомобілі початку ХХ століття, та знайшли їх не випадково, а після багатомісячного розслідування.

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Колекцію вкрадених авто початку ХХ століття знайшли у сараї в Онтаріо

Наприкінці 2023 року до поліції провінції Онтаріо у Канаді надійшла інформація про викрадені автомобілі в окрузі Лембтон. Ця інформація призвела до багатовідомчого розслідування, кульмінацією якого став ордер на обшук від 14 травня на об'єкт нерухомості в сільській громаді Стірлінг.

І там правоохоронці виявили викрадені автомобілі, заховані в сараї.

З офіційних повідомлень поліції у соціальних мережах стало відомо, що вилучити вдалося 16 класичних автомобілів, які були конфісковані як доходи від злочину.

які були конфісковані як доходи від злочину. Конкретні моделі не вказували, на жаль, але на фото уважні читачі ідентифікували Chevrolet Corvette першого покоління, хотродери та довоєнні пікапи.

Загальна вартість автомобілів – приблизно 2,2 мільйона доларів США.

Виявлені в сараї вкрадені класичні автомобілі на 2 мільйони доларів / Фото поліції Онтаріо

Після обшуку заарештовані Роберт Бредшоу і Гарі Леблан, мешканці Стірлінга. Їм висунули звинувачення у викраденні автотранспорту, шахрайстві, використанні підроблених документів, змові з метою злочину та висловлюванні погроз.

Це розслідування є ще одним свідченням сплеску крадіжок автомобілів та фінансових злочинів, який ми спостерігаємо протягом останніх кількох років, а також необхідності залучення профільних експертів до цих розслідувань,

– сказала представниця поліції Паула Мілн.

Бредшоу і Леблан не новачки у сфері проблем із законом. У грудні 2003 року обидва визнали себе винними за численними звинуваченнями у порушеннях закону Онтаріо про автомобільних дилерів.

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Поточне розслідування припускає, що і зараз будуть схожі наслідки. Але процес виявлення деталей та зв'язків у цій резонансній справі триває.