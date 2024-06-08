У канадському сараї знайшли викрадені класичні авто на понад 2 мільйони доларів
Джерело:Yahoo!
У звичайному сараї в Канаді знайшли колекцію викрадених класичних автомобілів, вартість яких оцінили у понад 2 мільйони доларів. Поліція заарештувала двох осіб, яких звинувачують у переховуванні цих машин.
Сарай із цінним вмістом розташований на південному заході Онтаріо. А сам вміст – це автомобілі початку ХХ століття, та знайшли їх не випадково, а після багатомісячного розслідування.
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Колекцію вкрадених авто початку ХХ століття знайшли у сараї в Онтаріо
Наприкінці 2023 року до поліції провінції Онтаріо у Канаді надійшла інформація про викрадені автомобілі в окрузі Лембтон. Ця інформація призвела до багатовідомчого розслідування, кульмінацією якого став ордер на обшук від 14 травня на об'єкт нерухомості в сільській громаді Стірлінг.
І там правоохоронці виявили викрадені автомобілі, заховані в сараї.
- З офіційних повідомлень поліції у соціальних мережах стало відомо, що вилучити вдалося 16 класичних автомобілів, які були конфісковані як доходи від злочину.
- Конкретні моделі не вказували, на жаль, але на фото уважні читачі ідентифікували Chevrolet Corvette першого покоління, хотродери та довоєнні пікапи.
Загальна вартість автомобілів – приблизно 2,2 мільйона доларів США.
Після обшуку заарештовані Роберт Бредшоу і Гарі Леблан, мешканці Стірлінга. Їм висунули звинувачення у викраденні автотранспорту, шахрайстві, використанні підроблених документів, змові з метою злочину та висловлюванні погроз.
Це розслідування є ще одним свідченням сплеску крадіжок автомобілів та фінансових злочинів, який ми спостерігаємо протягом останніх кількох років, а також необхідності залучення профільних експертів до цих розслідувань,
– сказала представниця поліції Паула Мілн.
Бредшоу і Леблан не новачки у сфері проблем із законом. У грудні 2003 року обидва визнали себе винними за численними звинуваченнями у порушеннях закону Онтаріо про автомобільних дилерів.
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Поточне розслідування припускає, що і зараз будуть схожі наслідки. Але процес виявлення деталей та зв'язків у цій резонансній справі триває.