Сарай із цінним вмістом розташований на південному заході Онтаріо. А сам вміст – це автомобілі початку ХХ століття, та знайшли їх не випадково, а після багатомісячного розслідування.

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Колекцію вкрадених авто початку ХХ століття знайшли у сараї в Онтаріо

Наприкінці 2023 року до поліції провінції Онтаріо у Канаді надійшла інформація про викрадені автомобілі в окрузі Лембтон. Ця інформація призвела до багатовідомчого розслідування, кульмінацією якого став ордер на обшук від 14 травня на об'єкт нерухомості в сільській громаді Стірлінг.

І там правоохоронці виявили викрадені автомобілі, заховані в сараї.

  • З офіційних повідомлень поліції у соціальних мережах стало відомо, що вилучити вдалося 16 класичних автомобілів, які були конфісковані як доходи від злочину.
  • Конкретні моделі не вказували, на жаль, але на фото уважні читачі ідентифікували Chevrolet Corvette першого покоління, хотродери та довоєнні пікапи.

Загальна вартість автомобілів – приблизно 2,2 мільйона доларів США.

Викрадені автомобіліВиявлені в сараї вкрадені класичні автомобілі на 2 мільйони доларів / Фото поліції Онтаріо

Після обшуку заарештовані Роберт Бредшоу і Гарі Леблан, мешканці Стірлінга. Їм висунули звинувачення у викраденні автотранспорту, шахрайстві, використанні підроблених документів, змові з метою злочину та висловлюванні погроз.

Це розслідування є ще одним свідченням сплеску крадіжок автомобілів та фінансових злочинів, який ми спостерігаємо протягом останніх кількох років, а також необхідності залучення профільних експертів до цих розслідувань,
– сказала представниця поліції Паула Мілн.

Бредшоу і Леблан не новачки у сфері проблем із законом. У грудні 2003 року обидва визнали себе винними за численними звинуваченнями у порушеннях закону Онтаріо про автомобільних дилерів.

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Поточне розслідування припускає, що і зараз будуть схожі наслідки. Але процес виявлення деталей та зв'язків у цій резонансній справі триває.