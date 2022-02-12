Виплюнув зуби, але виграв медаль: 9 фактів про зимові Ігри, у які важко повірити

Зимова Олімпіада 2022 у Пекіні вже перетнула екватор. Нагадаємо, триває вона з 4 до 20 лютого.

Як на мить відпочити вид змагальних перипетій? Пропонуємо переглянути кілька випадкових, але вкрай цікавих фактів про зимові Олімпійські ігри.

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Важливі факти про зимові Олімпіади, які таки варто знати

Унікальні події

Андерс Гауген у 1924 році в стрибках з трампліна на лижах був четвертим. Але йому дісталася медаль – через 50 років. У 1974 Міжнародний олімпійський комітет виявив помилку у підрахунках балів! І 86-річний на ту мить Гауген несподівано "взяв" бронзу.

У 1974 Міжнародний олімпійський комітет виявив помилку у підрахунках балів! І 86-річний на ту мить Гауген несподівано "взяв" бронзу. Фін Каллє Ялканен допоміг команді своєї країни виграти естафету на лижах у 1936 році. При цьому він дивом догнав норвежця, який був попереду на майже півтори хвилини, випадково виплюнув зубний протез у сніг, вернувся за ним, почистив, спробував вставити, передумав, поклав у кишеню, а потім знову догнав та перегнав норвежця – у підсумку лишень на 6 секунд швидше перетнувши фінішну межу.

у сніг, вернувся за ним, почистив, спробував вставити, передумав, поклав у кишеню, а потім знову догнав та перегнав норвежця – у підсумку лишень на 6 секунд швидше перетнувши фінішну межу. Засновник олімпійського руху П'єр де Кубертен помер у 1937 році. Загалом його поховали у Лозанні у Швейцарії. Чому "загалом"? Бо частину де Кубертена, а саме – серце, поклали у меморіал біля руїн стародавньої Олімпії.

Дивинки

У 2018 році гірськолижниця зі США Мікаела Шиффрін привезла з собою у корейський Пхьончхан 35 пар лиж.

пар лиж. Ліхтенштейн – єдина країна, яка вигравала медалі на зимових Олімпійських іграх, але ніколи – на літніх.



Олімпійську медаль вибороти непросто, але чому б не стати на лижі "для себе"? / Фото unsplash

Складні рішення

Мір'я Хієтаміес із Фінляндії виграла срібло й золото на двох зимових Олімпіадах – в Осло 1952 та Кортіна д’Ампеццо 1956. Після чого повернулася додому працювати водійкою автобуса

автобуса Олімпіада в Австрії в Інсбруку 1964 року могла не відбутися – якось так сталося, що не випав сніг. Але на допомогу прийшла армія – військові спустили з верхівок гір десятки тисяч кубічних метрів снігу та льоду.

Важливі перші