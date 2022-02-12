Виплюнув зуби, але виграв медаль: 9 фактів про зимові Ігри, у які важко повірити
12 лютого 2022 , 08:44Читать новость на русском
Джерело:за матеріалами Olympics.com
Зимова Олімпіада 2022 у Пекіні вже перетнула екватор. Нагадаємо, триває вона з 4 до 20 лютого.
Як на мить відпочити вид змагальних перипетій? Пропонуємо переглянути кілька випадкових, але вкрай цікавих фактів про зимові Олімпійські ігри.
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Важливі факти про зимові Олімпіади, які таки варто знати
Унікальні події
- Андерс Гауген у 1924 році в стрибках з трампліна на лижах був четвертим. Але йому дісталася медаль – через 50 років. У 1974 Міжнародний олімпійський комітет виявив помилку у підрахунках балів! І 86-річний на ту мить Гауген несподівано "взяв" бронзу.
- Фін Каллє Ялканен допоміг команді своєї країни виграти естафету на лижах у 1936 році. При цьому він дивом догнав норвежця, який був попереду на майже півтори хвилини, випадково виплюнув зубний протез у сніг, вернувся за ним, почистив, спробував вставити, передумав, поклав у кишеню, а потім знову догнав та перегнав норвежця – у підсумку лишень на 6 секунд швидше перетнувши фінішну межу.
- Засновник олімпійського руху П'єр де Кубертен помер у 1937 році. Загалом його поховали у Лозанні у Швейцарії. Чому "загалом"? Бо частину де Кубертена, а саме – серце, поклали у меморіал біля руїн стародавньої Олімпії.
Дивинки
- У 2018 році гірськолижниця зі США Мікаела Шиффрін привезла з собою у корейський Пхьончхан 35 пар лиж.
- Ліхтенштейн – єдина країна, яка вигравала медалі на зимових Олімпійських іграх, але ніколи – на літніх.
Олімпійську медаль вибороти непросто, але чому б не стати на лижі "для себе"? / Фото unsplash
Складні рішення
- Мір'я Хієтаміес із Фінляндії виграла срібло й золото на двох зимових Олімпіадах – в Осло 1952 та Кортіна д’Ампеццо 1956. Після чого повернулася додому працювати водійкою автобуса
- Олімпіада в Австрії в Інсбруку 1964 року могла не відбутися – якось так сталося, що не випав сніг. Але на допомогу прийшла армія – військові спустили з верхівок гір десятки тисяч кубічних метрів снігу та льоду.
Важливі перші
- Першою чорношкірою медалісткою на зимових Олімпійських іграх стала Дебра Томас – вона виграла бронзу у фігурному катанні в 1988 році у Калгарі.
- Першою чемпіонкою зимових Олімпіад із Китаю стала Янь Янь – вона здобула золото на 500 метрах у шорт-треку в Солт-Лейк-Сіті 2002 року.