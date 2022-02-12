Выплюнул зубы, но выиграл медаль: 9 фактов о зимних Играх, в которые трудно поверить

Зимняя Олимпиада 2022 года в Пекине уже пересекла экватор. Напомним, длится она с 4 по 20 февраля.

Как на миг отдохнуть вид соревновательных перипетий? Предлагаем просмотреть несколько случайных, но очень интересных фактов о зимних Олимпийских играх.

Также интересно Лимитированный дизайн: не только особый вид, но и тема для разговора

Важные факты о зимних Олимпиадах, которые таки стоит знать

Уникальные события

Андерс Хауген в 1924 году в прыжках с трамплина на лыжах был четвёртым. Но ему досталась медаль – через 50 лет. В 1974 году Международный олимпийский комитет обнаружил ошибку в подсчетах баллов! И 86-летний на тот момент Хауген неожиданно "взял" бронзу.

В 1974 году Международный олимпийский комитет обнаружил ошибку в подсчетах баллов! И 86-летний на тот момент Хауген неожиданно "взял" бронзу. Финн Калле Ялканен помог команде своей страны выиграть эстафету на лыжах в 1936 году. При этом он чудом догнал норвежца, который был впереди на почти полторы минуты, случайно выплюнул зубной протез в снег, вернулся за ним, почистил, попытался вставить, передумал, положил в карман, а затем снова догнал и перегнал норвежца – в итоге всего на 6 секунд быстрее преодолев финишную черту.

в снег, вернулся за ним, почистил, попытался вставить, передумал, положил в карман, а затем снова догнал и перегнал норвежца – в итоге всего на 6 секунд быстрее преодолев финишную черту. Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен скончался в 1937 году. В целом, его похоронили в Лозанне в Швейцарии. Почему "в целом"? Ибо часть де Кубертена, а именно – сердце, положили в мемориал у руин древней Олимпии.

Странности

В 2018 году горнолыжница из США Микаэла Шифрин привезла с собой в корейский Пхенчхан 35 пар лыж.

пар лыж. Лихтенштейн – единственная страна, выигравшая медали на зимних Олимпийских играх, но никогда – на летних.



Олимпийскую медаль завоевать непросто, но почему бы не стать на лыжи "для себя"? / Фото unsplash

Сложные решения

Мирья Хиетамиес из Финляндии выиграла серебро и золото на двух зимних Олимпиадах – в Осло 1952 и Кортина д'Ампеццо 1956. После чего вернулась домой работать водителем автобуса

автобуса Олимпиада в Австрии в Инсбруке 1964 могла не состояться – как-то так случилось, что не выпал снег. Но на помощь пришла армия – военные спустили с вершин гор десятки тысяч кубических метров снега и льда.

Важные первые