Висмоктує з тебе всі соки: 5 ознак, що стосунки тебе виснажують

Іноді буває так, що у стосунках ти не почуваєшся щасливим. Ми загостримо нашу увагу на кількох ознаках, що поруч з тобою дівчина, яка буквально виснажує тебе.

Якщо продовжувати стосунки з нею, то дуже скоро на тебе очікує емоційне та фізичне виснаження. Тож варто перевірити, чи не потрапив ти під вплив панянки, яка буквально висмоктує з тебе усі соки.

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1. Ти зациклених на вирішенні її проблем

Якщо ти завжди турбуєшся про проблеми партнерки та продовжуєш намагатися їх вирішити, то знай, що ти будеш емоційно виснажений. Звичайно ж, ти турбуєшся про свою другу половинку. Але є ймовірність, що ти себе та свої проблеми ставиш на другий план. І це не надто здорово впливає на твій стан.

Якщо ти продовжиш у тому ж дусі, то дуже скоро допомога знадобиться тобі. А все тому, що ти будеш буквально переповненим клопотами, які безпосередньо тебе не стосуються.



Ти постійно зациклений на її проблемах і клопотах / Фото Nik Shuliahin

2. Ти почуваєшся для неї неважливим

Якщо тобі незручно висловлюватися про свої потреби при ній, то ти скоро почуватимешся непотрібним. Можливо, з часом ти збагнеш, що пора почати будувати нові стосунки. В інакшому випадку твій емоційний стан погіршуватиметься.

Ба більше, ти перестанеш цінувати себе та нехтуватимеш власною думкою. Усе для того, щоб не засмутити її у тих ситуаціях, коли ти не поділяєш її поглядів.

3. Ти почуваєшся щасливішим на самоті

Це нормально і дуже розумно хотіти трохи часу для себе. Але якщо ти весь час почуваєшся щасливішим наодинці, то це тривожний дзвіночок. Він свідчить про те, що у стосунках надто багато труднощів, які ти стомився долати.

Це очевидна ознака того, що ти тікаєш від своєї партнерки. А все тому, що вона емоційно виснажує тебе.



Тобі подобається бути окремо від неї / Фото Valery Sysoev

4. Ти постійно почуваєшся виснаженим

Коли ти почуваєшся виснаженим весь час: не лише після роботи, а й під час відпустки, то є шанси, що у всьому винна партнерка. Можливо, вона постійно тримає тебе у напрузі, насичуючи твоє життя стресом. Тому не дивно, що ти не можеш розслабитися та набратися сил для нових звершень.

Якщо вона "виносить" тобі мізки у режимі 24 на 7, то не дивно, що ти хронічно почуватимешся виснаженим.

5. Тобі потрібен період відновлення

Якщо тобі катастрофічно потрібно поставити стосунки на паузу, то це ще один тривожний дзвіночок. Ти не лише хочеш побути наодинці. Ти ще й прагнеш до того, щоб вона бодай на кілька днів зникла з радарів. І це не нормально для здорових стосунків.

Якщо ти прагнеш утекти від неї, то це однозначно свідчить про те, що вона тебе емоційно виснажує.

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Задля справедливості зауважимо, що так може поводитися не твоя кохана, а ти. Тож варто звернути увагу на ці ознаки. Цілком імовірно, що саме ти виснажуєш другу половинку та робиш її нещасною. Хай там як, з усім цим можна впоратися. Але не варто цілком і повністю покладатися на те, що людина поруч кардинально зміниться. Так буває не завжди. Та й триває це, як правило, недовго.