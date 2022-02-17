Если продолжать отношения с ней, то очень скоро тебя ожидает эмоциональное и физическое истощение. Поэтому стоит проверить, не попал ли ты под влияние барышни, которая буквально высасывает из тебя все соки.

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1. Ты зациклен на решении ее проблем

Если ты всегда беспокоишься о проблемах партнерши и продолжаешь пытаться их решить, знай, что ты будешь эмоционально истощен. Конечно же, ты беспокоишься о своей второй половинке. Но есть вероятность того, что ты себя и свои проблемы ставишь на второй план. И это не очень здорово влияет на твое состояние.

Если ты продолжишь в том же духе, очень скоро помощь понадобится тебе. А все потому, что ты будешь буквально переполнен заботами, которые непосредственно тебя не касаются.



Ты постоянно зациклен на ее проблемах и хлопотах / Фото Nik Shuliahin

2. Ты чувствуешь себя для нее неважным

Если тебе неудобно высказываться о своих нуждах при ней, то ты скоро будешь чувствовать себя ненужным. Возможно, со временем поймешь, что пора начать строить новые отношения. В противном случае твое эмоциональное состояние будет ухудшаться.

Более того, ты перестанешь ценить себя и будешь пренебрегать своим мнением. Все для того, чтобы не огорчить ее в тех ситуациях, когда ты не разделяешь ее взгляды.

3. Ты чувствуешь себя счастливее в одиночестве

Это нормально и очень разумно хотеть немного времени для себя. Но если ты все время чувствуешь себя счастливее наедине, то это тревожный звоночек. Он свидетельствует о том, что в отношениях слишком много трудностей, которые ты устал преодолевать.

Это очевидный признак того, что ты убегаешь от своей партнерши. А все потому, что она эмоционально изнуряет тебя.



Тебе нравится быть отдельно от нее / Фото Valery Sysoev

4. Ты постоянно чувствуешь себя истощенным

Когда ты чувствуешь себя истощенным все время: не только после работы, но и во время отпуска, есть шансы, что во всем виновата партнерша. Возможно, она постоянно держит тебя в напряжении, насыщая твою жизнь стрессом. Неудивительно, что ты не можешь расслабиться и набраться сил для новых свершений.

Если она "выносит" тебе мозги в режиме 24 на 7, то неудивительно, что ты будешь хронически чувствовать себя истощенным.

5. Тебе нужен период восстановления

Если тебе катастрофически нужно поставить отношения на паузу, это еще один тревожный звоночек. Ты не только хочешь побыть наедине. Ты еще и стремишься к тому, чтобы она хотя бы на несколько дней исчезла с радаров. И это не нормально для здоровых отношений.

Если ты хочешь убежать от нее, это однозначно свидетельствует о том, что она тебя эмоционально истощает.

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