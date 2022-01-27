Якими б ідеальними не здавалися стосунки, завжди є куди рости. Тож ми спробуємо разом з вами прокачати стосунки, щоб можна було з упевненістю говорити, що ваша пара – найщасливіша.

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Як свідчить практика, іноді просто потрібно змінити певні звички. Вони дозволяють не лише отримувати більше задоволення від життя, а й від стосунків. І саме на цьому ми загостримо нашу увагу.

Дефіцит часу, уваги, а також постійна рутина. Усе це може вкрай негативно вплинути на ваші стосунки. Тож ти просто зобов'язаний зробити усе можливе для того, щоб підтримувати вогник між вами. Принаймні у цьому переконаний психолог Рубін Годдам.

Насправді є кілька речей, які кожен може зробити, щоб покращити свої стосунки. Ці методи варто взяти на озброєння, щоб ви почувалися максимально щасливими. І, що найцінніше, усе доволі просто та не потребує надмірних зусиль.

Чи легко це? Не зовсім. Але варто розуміти, що щасливі стосунки – робота в режимі 24/7. Лови 5 поширених технік, які може спробувати кожен. З їхньою допомогою можна зробити свої стосунки щасливішими.

Як зробити стосунки щасливими

1. Проведи час без гаджетів. Якщо у вас випав спільний вихідний, то найкраще, що ви можете зробити, – уникнути будь-яких гаджетів. Спробуй присвятити другій половинці весь свій вільний час. Повір, вона це оцінить сповна.



Проведи час з нею, а не з гаджетами / Фото Everton Vila

2. Важливим розмовам – конкретний день. У кожній парі виникають ситуації, коли потрібно обговорити те, що вас турбує. Тут головне – подавати свої думки спокійно і без зайвої емоційності. Потурбуйся про те, щоб форма не засмутила її більше, ніж сама причина розмови.

3. Прокачай "рефлексивне слухання". Тобто, коли твоя кохана каже тобі щось, то її варто уважно вислухати, засвоїти отриману інформацію та повторити своїми словами. Ця техніка насправді дозволяє покращити спілкування у парі, а також повернути взаєморозуміння, якщо воно з часом трохи вивітрилося.

4. Проявляй вдячність. Не варто сприймати її старання, як щось належне. Нехай чистий посуд, смачна вечеря та затишок в оселі отримають фідбек від тебе. Не соромся казати "Дякую". У цьому немає нічого складного, повір.

5. Знайди час для розваг. Вашу пару повинен поєднувати не лише побут. Що це означає? Знаходьте час для подорожей, для спільного хобі. Це може бути що завгодно. Головне, щоб у вас була справа, якій ви можете удвох приділяти достатньо свого часу.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш підтримувати вогник пристрасті між вами. Ба більше, ваші стосунки будуть щасливішими, а в її очах ти завжди бачитимеш закоханість. Хіба це не безцінно?