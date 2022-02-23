Витягни гирю з шафи: потужне домашнє тренування для кожного чоловіка

Ми не стомлюємося підшукувати для тебе у мережі цікаві вправи та тренування. Цього разу пропонуємо витягнути з шафи гирю та попрацювати з її допомогою над своїм тілом.

Комплексом вправ з гирею поділився тренер з фітнесу Метт Фокс на своєму інстаграмі. Це потужне тренування, яке неабияк пропрацює усе твоє тіло. Тож гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

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Хапай гирю та тренуйся де завгодно. Сонце, тренування на свіжому повітрі – мій номер один. А ще його можна виконувати вдома або у тренажерному залі. Це тренування опрацьовує все тіло, а також змушує тебе пітніти,

– каже тренер.

Як накачати тіло з допомогою гирі

Нагадаємо про важливість розігрівати м'язи перед тренуванням. Це позитивно вплине не лише на ріст м'язів, а й дозволяє уникнути травматизму. А останній, як ти вже знаєш, може поставити на паузу роботу над тілом своєї мрії.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Повороти на п'ятці

Присідання з гирею

Стрибок звіра з гирею

Підйом гирі з ривком

Відтискання з дотиком до гирі

Як виконувати вправи від тренера Це тренування виконується у форматі Табата. Тобі потрібно буде працювати протягом 40 секунд, після чого відпочивати 20. Загалом варто виконати 4 кола усіх вправ.

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Це тренування може бути як справжнім суперсетом, так і частиною твоєї звичної тренувальної рутини. Додай ці вправи до свого звичного розпорядку, щоб зробити роботу над своїм тілом цікавішою та результативнішою.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Метта Фокса

Хапай гирю та тренуйся де завгодно. Сонце, тренування на свіжому повітрі – мій номер один. А ще його можна виконувати вдома або у тренажерному залі. Це тренування опрацьовує все тіло, а також змушує тебе пітніти.

Повороти на п'ятці

Присідання з гирею

Стрибок звіра з гирею

Підйом гирі з ривком

Відтискання з дотиком до гирі.