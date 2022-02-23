Витягни гирю з шафи: потужне домашнє тренування для кожного чоловіка
Джерело:інстаграм Метта Фокса
Ми не стомлюємося підшукувати для тебе у мережі цікаві вправи та тренування. Цього разу пропонуємо витягнути з шафи гирю та попрацювати з її допомогою над своїм тілом.
Комплексом вправ з гирею поділився тренер з фітнесу Метт Фокс на своєму інстаграмі. Це потужне тренування, яке неабияк пропрацює усе твоє тіло. Тож гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!
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Хапай гирю та тренуйся де завгодно. Сонце, тренування на свіжому повітрі – мій номер один. А ще його можна виконувати вдома або у тренажерному залі. Це тренування опрацьовує все тіло, а також змушує тебе пітніти,
– каже тренер.
Як накачати тіло з допомогою гирі
Нагадаємо про важливість розігрівати м'язи перед тренуванням. Це позитивно вплине не лише на ріст м'язів, а й дозволяє уникнути травматизму. А останній, як ти вже знаєш, може поставити на паузу роботу над тілом своєї мрії.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
- Повороти на п'ятці
- Присідання з гирею
- Стрибок звіра з гирею
- Підйом гирі з ривком
- Відтискання з дотиком до гирі
Як виконувати вправи від тренераЦе тренування виконується у форматі Табата. Тобі потрібно буде працювати протягом 40 секунд, після чого відпочивати 20. Загалом варто виконати 4 кола усіх вправ.
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Це тренування може бути як справжнім суперсетом, так і частиною твоєї звичної тренувальної рутини. Додай ці вправи до свого звичного розпорядку, щоб зробити роботу над своїм тілом цікавішою та результативнішою.
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Текст публікації Метта Фокса
Хапай гирю та тренуйся де завгодно. Сонце, тренування на свіжому повітрі – мій номер один. А ще його можна виконувати вдома або у тренажерному залі. Це тренування опрацьовує все тіло, а також змушує тебе пітніти.
Повороти на п'ятці
Присідання з гирею
Стрибок звіра з гирею
Підйом гирі з ривком
Відтискання з дотиком до гирі.