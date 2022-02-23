Вытащи гирю из шкафа: мощная домашняя тренировка для каждого мужчины
Источник:инстаграм Мэтта Фокса
Мы не устаем подыскивать тебе в сети интересные упражнения и тренировки. На этот раз предлагаем вытащить из шкафа гирю и поработать с ее помощью над своим телом.
Комплексом упражнений с гирей поделился тренер по фитнесу Мэтт Фокс на своем инстаграме. Это мощная тренировка, которая изрядно проработает все твое тело. Так что айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!
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Хватай гирю и тренируйся где угодно. Солнце, тренировка на свежем воздухе – мой номер один. А еще ее можно делать дома или в тренажерном зале. Эта тренировка прорабатывает все тело, а также заставляет тебя потеть,
– говорит тренер.
Как накачать тело с помощью гири
Напомним о важности разогревать мышцы перед тренировкой. Это положительно повлияет не только на рост мышц, но и позволяет избежать травматизма. А последний, как ты знаешь, может поставить на паузу работу над телом своей мечты.
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
- Повороты на пятке
- Приседания с гирей
- Прыжок зверя с гирей
- Подъем гири с рывком
- Отжимание с прикосновением к гире
Как выполнять упражнения от тренераЭта тренировка выполняется в формате Табата. Тебе нужно будет работать в течение 40 секунд, после чего отдыхать 20. В общем, стоит выполнить 4 круга всех упражнений.
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Эта тренировка может быть как настоящим суперсетом, так и частью твоей привычной тренировочной рутины. Добавь эти упражнения к своему привычному распорядку, чтобы сделать работу над своим телом более интересной и результативной.
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Текст публикации Мэтта Фокса
Хватай гирю и тренируйся где угодно. Солнце, тренировка на свежем воздухе – мой номер один. А еще можно выполнять дома или в тренажерном зале. Эта тренировка прорабатывает все тело, а также заставляет тебя потеть.
Повороты на пятке
Приседания с гирей
Прыжок зверя с гирей
Подъем гири с рывком
Отжимание с прикосновением к гире.