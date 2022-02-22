У новому відео на каналі Athlean-X, тренер Джефф Кавальєр ділиться своїми порадами, які допоможуть швидко почати худнути. Він пояснює, що все залежить не від того, що ти їси, а від того, як ти це робиш.

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Як схуднути за короткий проміжок часу

Ти, ймовірно, чув про переривчасте голодування. Це варіант, коли людина з'їдає всю денну їжу протягом обмеженого проміжку часу. Натомість Кавальєр рекомендує спробувати альтернативу, прописане за часом харчування, коли ти їси у певний час протягом дня: зокрема, кожні дві з половиною години.

Це метод, що саморегулюється, самокоректується, якщо ти робиш це належним чином, але ти не можеш змінити правило. Це не бодибілдерський підхід до їжі. Я не говорю про анаболічні переваги шестиразового харчування,

– каже тренер.

Джефф Кавальєр розповів, як цей режим харчування допомагає схуднути:

Він наголошує, що цей спосіб допомагає контролювати порції, а також вибирати саме ті продукти, які краще насичують.

Кавальєр визначає, що цей метод харчування потребуватиме певного коригування.

Наприклад, зменш кількість їжі, яку ти споживаєш о 8 ранку, щоб знову зголодніти, коли потрібно буде їсти о 10:30 і так далі.

У міру того, як розмір порцій зменшується, ти можеш виявити, що починаєш вибирати різні продукти. Ти захочеш вибирати більше білків і менше продуктів з високою калорійністю,

– підкреслює він.

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З допомогою цього методу дуже скоро можна позбутися зайвих кілограмів. Якщо ж ти хочеш досягнути максимального результату, то не варто забувати про фізичну активність. Гарантуємо, результат тебе потішить!

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