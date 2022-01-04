Цього разу модель вирішила не робити винятків з правил. Зі своїми підписниками Маріанна Фонсека поділилася гарячим фото, на якому позує у крихітному рожевому бікіні. Спокусливими формами красуні, зізнаємося, можна милуватися цілу ніч.
Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями
Ефектний кадр красуня зробила на фоні моря. Тож це фото можна назвати двічі спекотним. По-перше, тому що на ньому чарівна Маріанна Фонсека. А, по-друге, тому що біля неї тепле море.
Якщо ж відійти від лірики, то варто зауважити, що кадр моделі сподобався не лише нам, а й її підписникам. Про це свідчить безліч лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Дівчино, ти просто неймовірна";
- "Надзвичайно вродлива";
- "Як завжди приголомшлива";
- "Від цього фото неможливо відірвати погляду";
- "Тобі дуже личить це бікіні";
- "Я б теж зараз хотів бути там, де ти";
- "Така гаряча, що просто неможливо стримувати емоцій".
Розкішні вигини Маріанни Фонсеки розбурхали мережу / Фото з інстаграму Фонсеки
Тобі сподобається Катаріна Мазепа заворожила підписників ідеальною фігурою у крихітному бікіні
Нам теж дуже подобається Маріанна Фонсека. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на бразильську модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні.