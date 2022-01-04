Цього разу модель вирішила не робити винятків з правил. Зі своїми підписниками Маріанна Фонсека поділилася гарячим фото, на якому позує у крихітному рожевому бікіні. Спокусливими формами красуні, зізнаємося, можна милуватися цілу ніч.

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Ефектний кадр красуня зробила на фоні моря. Тож це фото можна назвати двічі спекотним. По-перше, тому що на ньому чарівна Маріанна Фонсека. А, по-друге, тому що біля неї тепле море.

Якщо ж відійти від лірики, то варто зауважити, що кадр моделі сподобався не лише нам, а й її підписникам. Про це свідчить безліч лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Дівчино, ти просто неймовірна";

"Надзвичайно вродлива";

"Як завжди приголомшлива";

"Від цього фото неможливо відірвати погляду";

"Тобі дуже личить це бікіні";

"Я б теж зараз хотів бути там, де ти";

"Така гаряча, що просто неможливо стримувати емоцій".



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Нам теж дуже подобається Маріанна Фонсека. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на бразильську модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні.