Відео, яке зняв Даррен Піттман, показує, як ніколи не потрібно паркуватися. А зняли його біля лікарні Льюїшем, Англія. У спробі припаркувати свій дорогий Jaguar I-Pace, водій кілька разів врізався у сусідній Toyota Aygo.

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Даррен Піттман саме шукав місце, коли побачив, що водій ніяк не міг припаркувати свій електромобіль I-Pace. На самому початку відео видно, що Jaguar і Toyota відділяють лічені сантиметри. А потім усе як в тумані...

Водій починає рух заднім ходом, і чутно гучне дряпання, коли він уперше стикається з компактним японським автомобілем. Потім водій їде вперед, дещо провернувши колесо вправо. Вдруге він стукається об бордюр, а потім виїжджає заднім ходом, знову врізаючись в Aygo. Загалом власник автомобіля за 2,5 мільйона гривень 4 рази врізався в Toyota.

Дивися, як водій Jaguar I-Pace під час паркування врізався у сусіднє авто:

Піттман стверджує, що Jaguar уже врізався у сусідній чорний Ford Focus. А також закликає водіїв: "Ніколи не сідайте за кермо машини, яка занадто велика, щоб її можна було припаркувати".

Автор ролика стверджує, що за кермом сидів чоловік близько 40 років. І на вигляд він був тверезим і здоровим.

Ролик переглянули понад 200 тисяч разів. Також він зібрав більш як 500 коментарів, в яких висміюють горе-водія:

"Витрачає 2,5 мільйона гривень на новий Jaguar, але отримує ліцензію від Kelloggs";

"Вони можуть дозволити собі машину, але не уроки водіння?";

"Навіть з гаджетами, датчиками та камерами на борту, дивіться на цього лимона!".

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Ми наполегливо не рекомендуємо повторювати те, що ти побачив на відео. Не знаємо, що найшло на водія Jaguar I-Pace, але ми переконані, що це паркування він запам'ятає надовго. А також його страхові агенти.