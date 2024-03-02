Рідкісне явище "вогнепаду" показали у мережі: відео фантастично красивої ілюзії

Вогняний водоспад або вогнепад – так можна назвати це рідкісне явище в Національному парку Йосеміті у США. Начебто звичайний водоспад там має вигляд каскаду розплавленої лави.

Відео, яке ти побачиш нижче, зняли 22 лютого поблизу водоспаду Хвощ. Саме там із кількох ракурсів видно, як водоспад підсвічується, ніби охоплений вогнем.

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Вода у вогні

Звісно, це ілюзія – але дуже красива. Її можна побачити лише з середини до кінця лютого щороку в каліфорнійському парку. Явище відбувається, коли сонце заходить під дуже специфічним кутом, і світло падає на водоспад, створюючи ефект води у вогні.

Відео зняв Шрінівасан Манієваннан. І там видно, як вода раптом починає світитися, наче підпалена. Сяйво водоспаду також, здається, поглиблюється в кольорі, коли сонце продовжує сідати.





Є кілька суворих обставин, які повинні збігтися, щоб вогнепад відбувся.

По-перше, небо має бути кришталево чистим, щоб сонячне світло потрапляло на воду. Під час сезону водоспадів, коли сонце сідає, є дуже маленьке вікно можливостей для формування ілюзії, тож якщо хмари закривають сонце в цей час, то нічого не станеться.

По-друге, ілюзія набуває повного ефекту лише тоді, коли у Хвощі є достатньо води, щоб відбивати світло.

По-третє, на землі завжди має бути трохи снігу, щоб вода живила водоспад, але водночас із теплими умовами, щоб цей сніг розтанув достатньо для живлення водоспаду.

До слова, їхати на Хвощ не обов'язково – вебкамера у Йосеміті показує пряму трансляцію з декількох районів парку.