Видео, которое ты увидишь ниже, сняли 22 февраля вблизи водопада Хвощ. Именно там с нескольких ракурсов видно, как водопад подсвечивается, будто охвачен огнем.

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Вода в огне

Конечно, это иллюзия – но очень красивая. Ее можно увидеть только с середины до конца февраля ежегодно в калифорнийском парке. Явление формируется, когда солнце заходит под очень специфическим углом, и свет падает на водопад, создавая эффект воды в огне.

Видео снял Шринивасан Маниеваннан. И там видно, как вода вдруг начинает светиться, словно подожженная. Сияние водопада также, кажется, углубляется в цвете, когда солнце продолжает садиться.





Есть несколько строгих обстоятельств, которые должны совпасть, чтобы огнепад состоялся.

Во-первых, небо должно быть кристально чистым, чтобы солнечный свет попадал на воду. Во время сезона водопадов, когда солнце садится, есть очень маленькое окно возможностей для формирования иллюзии, так что если облака закрывают солнце в это время, то ничего не произойдет.

Во-вторых, иллюзия приобретает полный эффект только тогда, когда в Хвоще есть достаточно воды, чтобы отражать свет.

В-третьих, на земле всегда должно быть немного снега, чтобы вода питала водопад, но одновременно с теплыми условиями, чтобы этот снег растаял достаточно для питания водопада.

К слову, ехать на Хвощ не обязательно – вебкамера в Йосемити показывает прямую трансляцию из нескольких районов парка.