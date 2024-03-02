Відео, яке ти побачиш нижче, зняли 22 лютого поблизу водоспаду Хвощ. Саме там із кількох ракурсів видно, як водоспад підсвічується, ніби охоплений вогнем.
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Вода у вогні
Звісно, це ілюзія – але дуже красива. Її можна побачити лише з середини до кінця лютого щороку в каліфорнійському парку. Явище відбувається, коли сонце заходить під дуже специфічним кутом, і світло падає на водоспад, створюючи ефект води у вогні.
Відео зняв Шрінівасан Манієваннан. І там видно, як вода раптом починає світитися, наче підпалена. Сяйво водоспаду також, здається, поглиблюється в кольорі, коли сонце продовжує сідати.
Є кілька суворих обставин, які повинні збігтися, щоб вогнепад відбувся.
- По-перше, небо має бути кришталево чистим, щоб сонячне світло потрапляло на воду. Під час сезону водоспадів, коли сонце сідає, є дуже маленьке вікно можливостей для формування ілюзії, тож якщо хмари закривають сонце в цей час, то нічого не станеться.
- По-друге, ілюзія набуває повного ефекту лише тоді, коли у Хвощі є достатньо води, щоб відбивати світло.
- По-третє, на землі завжди має бути трохи снігу, щоб вода живила водоспад, але водночас із теплими умовами, щоб цей сніг розтанув достатньо для живлення водоспаду.
До слова, їхати на Хвощ не обов'язково – вебкамера у Йосеміті показує пряму трансляцію з декількох районів парку.