Будь максимально галантним і ми гарантуємо, що жодна дівчина не встоїть від твоїх чар. А допоможуть тобі у цьому перевірені способи флірту, які дозволять підкорити панянку.

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1. Поцілуй руку

Ти можеш ніжно поцілувати руку дівчини. Цей прояв покаже, що ти справді зацікавлений нею. Поцілунок – чистий прояв щирості та прихильності, а також солодка форма флірту.

А ще це відмінний варіант, якщо тобі страшенно хочеться поцілувати її в губи, але краще цього не робити.

2. Роби компліменти

Коли ти намагаєшся вразити когось, ти завжди можеш робити компліменти. Похвали її стиль або ж аромат. З останнім ти точно встиг ознайомитися, адже після поцілунку в руку мав можливість принюхатися до дівчини. Головне у цьому плані – не перегнути палицю.

Уникай вульгарних компліментів, пов'язаних з інтимними зонами: грудьми, а також сідницями.



Не забувай робити їй компліменти / Фото Andre Revilo

3. Відчиняй двері

Жінкам дуже подобається, коли чоловіки відчиняють перед ними двері машини або ресторану. Цей лицарський прийом – завжди золотий хід, який дарує тобі кілька балів у скарбничку. Те ж стосується стільця, коли вона присідає за столик.

Будь максимально галантним, а також не підганяй її. Це дозволить дівчині почуватися особливою та захищеною.

4. Ділися їжею

Так, ти не Джої, тож можеш спокійно ділитися їжею. Наприклад, під час побачення можеш дати їй скуштувати свій десерт, якщо ви замовили інші. Ми ж знаємо, що у чужій тарілці завжди смачніша їжа.

А ще це відмінний спосіб показати, наскільки вона близька до тебе. Ти, до слова, теж можеш у неї поцупити ложечку з тарілки.

5. Одягни на неї пальто

Покажи їй, що ти максимально турботливий. Для цього можеш після побачення одягнути на неї пальто або ж допомогти закутатися у шарф. Нехай вона відчує себе маленькою дівчинкою, яка цілком і повністю поклалася на тебе.

Головне – не перестаратися. Нехай їй не здається, що вона безпомічна. Допомагай, але не роби геть усе за неї.



Після побачення допоможи їй одягнутися / Фото freestocks

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Візьми на озброєння ці способи флірту. Вони не лише докинуть кілька балів до скарбнички, а й дозволять тобі зблизитися з дівчиною. Головне – поводитися максимально щиро та залишатися собою.