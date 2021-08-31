Встигнути за 60 хвилин: блогер виконав божевільне тренування з аніме "Ванпанчмен"

Тренування головного героя аніме "Ванпанчмен" стало шалено популярним в мережі. Воно надихнуло безліч блогерів кинути собі виклик, виконуючи його 30, а то й 100 днів. Наш герой вирішив зробити експрес-челендж. І він не менш складний.

Результатами виклику він, звичайно ж, поділився на своєму ютубі. Гайда дивитися, чи впорається він з тренуванням за заплановані 60 хвилин, а то й менше.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

З чого складається тренування. Божевільний режим вигаданого героя Сайтама з серії "One Punch Man" складається зі 100 присідань, 100 відтискань, 100 скручувань та бігу на 10 кілометрів.

Тож наш герой, кроссфітер і бігун Елайджа Орр виконує тренування лише 1 раз. Його мета – спробувати виконати усі завдання у найкоротші терміни. З огляду на те, що його колега Коул Бейкер зумів зробити це за 63 хвилини торік, Орр змушений вкластися у 60 хвилин.

"Я намагатимуся робити усе в максимально чистій формі, наскільки це можливо", – каже він, починаючи з відтискань.

Усі 100 повторень він виконує за 4 хвилини і 30 секунд. Після цього він переходить до скручувань, які змушують його почуватися дискомфортно.

"Це зайняло більше часу, ніж я очікував. У мене трохи паморочиться голова", – додає він.

До моменту завершення скручувань у нього 12:22, а після 100 присідань його загальний час виріс до 15:37. Настав час бігти 10 кілометрів.

"Мені боляче. Не дуже добре почуваюся сьогодні, але я мусив пережити це. Дні, коли ти переживаєш і переживаєш це, коли тобі погано, я думаю, це ті дні, коли ти набираєш найбільшу психологічну стійкість, тому я просто збирався закінчити це", – зазначив він, коли виходив на фінішну пряму.

Орр закінчує забіг за 39 хвилин і 56 секунд.

Дивися на відео, як Елайджа Орр впорався з тренуванням "Ванпанчмена":

"Було спекотно, я відчував втому з самого початку. Я майже повністю виклався, щоб вкластися за 40 хвилин під час цих 10 кілометрів", – додає він.

Це означає, що наш герой зумів впоратися з тренуванням "Ванпанчмена" за понад 56 хвилин. Чудовий результат, але Орр все одно виявився трохи розчарованим.

"Я думав, що у мене буде менш як 50 хвилин, може бути, ближче до 45 хвилин", – каже він.

Це цікаво Як наростити бажаний рельєф: 5 вибухових вправ для кожного чоловіка

І хоч Елайджа Орр залишився незадоволеним собою, ми вважаємо, що це дуже і дуже крутий результат. По-перше, він побив рекорд Коула Бейкера. По-друге, він просто впорався з цим непростим завданням. Тобі ж ми щось подібне не рекомендували робити без нагляду професіоналів!