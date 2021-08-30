Лови потужне тренування від фітнес-тренера Ніка Волкера. З його допомогою ти не лише спалиш максимум калорій, а й пропрацюєш своє дихання. Якщо ти не знав, то від дихання залежить дуже і дуже багато!

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Спалюємо калорії і прокачуємо дихання

"Чи знали ви, що гребний тренажер залучає 86% ваших м'язів? Один із моїх улюблених способів підвищити пульс і підтримувати "горіння" тіла – це додати гребний і лижний тренажер у своє кругове тренування", – зауважив Нік Волкер.

Важливо не забувати про техніку дихання. Один з ключів до розвитку твого серцево-судинного здоров'я – працювати над власним диханням правильно. Зверни увагу на те, як ти дихаєш під час кожного повторення. Тож спробуй зробити дихання частиною свого тренування.

Тренування:

1a. Гребний тренажер: 5 підходів по 150 метрів

5 підходів по 150 метрів 1b. Відтискання: 5 підходів по 20 повторень

5 підходів по 20 повторень 1c. Згинання рук з гантелею: 5 підходів по 20 повторень.

Нагадуємо! Відпочивай по 30 секунд після кожного раунду.

2a. Лижний тренажер: 5 підходів по 150 метрів

5 підходів по 150 метрів 2b. Жим над головою з гантелею: 5 підходів по 20 повторень.

Не забувай відпочивати по 30 секунд після кожного виконаного раунду.

Дивися, як правильно виконувати вправи Ніка Волкера:

Візьми на озброєння комплекс вправ від Ніка Волкера. З їхньою допомогою ти зможеш не лише ефективно спалювати калорії, а й нарощувати рельєф. Результати тобі настільки сподобаються, що ти не захочеш зупинятися на половині дороги до досягнення бажаного результату!

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради:

Текст публікації Ніка Волкера:

Спалюємо калорії + Дихаємо

Проведи пальцем по екрану, збережи і поділися!

Чи знаєш ти… гребний тренажер залучає 86% твоїх м'язів? Один з моїх улюблених способів підвищити пульс і підтримувати горіння тіла – включити гребний тренажер і лижний в кругове тренування.

Примітка: не забувай про дихання. Один з ключів до розвитку твого серцево-судинного здоров'я – це працювати над своїм диханням… правильно. Зверни увагу на те, коли ти дихаєш під час кожного повторення, і спробуй додати його до свого тренування.

Тренування

1a. Гребний тренажер: 5 підходів по 150 метрів

1b. Відтискання: 5 підходів по 20 повторень

1c. Згинання рук з гантелею: 5 підходів по 20 повторень.

Відпочивай по 30 секунд після кожного раунду.

2a. Лижний тренажер: 5 підходів по 150 метрів

2b. Жим над головою з гантелею: 5 підходів по 20 повторень.

Відпочивай по 30 секунд після кожного раунду.

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