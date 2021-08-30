Лови потужне тренування від фітнес-тренера Ніка Волкера. З його допомогою ти не лише спалиш максимум калорій, а й пропрацюєш своє дихання. Якщо ти не знав, то від дихання залежить дуже і дуже багато!
Варте уваги У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу
Спалюємо калорії і прокачуємо дихання
"Чи знали ви, що гребний тренажер залучає 86% ваших м'язів? Один із моїх улюблених способів підвищити пульс і підтримувати "горіння" тіла – це додати гребний і лижний тренажер у своє кругове тренування", – зауважив Нік Волкер.
Важливо не забувати про техніку дихання. Один з ключів до розвитку твого серцево-судинного здоров'я – працювати над власним диханням правильно. Зверни увагу на те, як ти дихаєш під час кожного повторення. Тож спробуй зробити дихання частиною свого тренування.
Тренування:
- 1a. Гребний тренажер: 5 підходів по 150 метрів
- 1b. Відтискання: 5 підходів по 20 повторень
- 1c. Згинання рук з гантелею: 5 підходів по 20 повторень.
Нагадуємо! Відпочивай по 30 секунд після кожного раунду.
- 2a. Лижний тренажер: 5 підходів по 150 метрів
- 2b. Жим над головою з гантелею: 5 підходів по 20 повторень.
Не забувай відпочивати по 30 секунд після кожного виконаного раунду.
Дивися, як правильно виконувати вправи Ніка Волкера:
Візьми на озброєння комплекс вправ від Ніка Волкера. З їхньою допомогою ти зможеш не лише ефективно спалювати калорії, а й нарощувати рельєф. Результати тобі настільки сподобаються, що ти не захочеш зупинятися на половині дороги до досягнення бажаного результату!
Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради:
- Результат сподобається твоїй дівчині: як накачати сильні та міцні руки
- Спалюємо зайві калорії: тренування, яке зробить тебе кращим
- Качаємо плечі та прес: потужне тренування з фітнес-гумками – відео
- Як отримати максимальний результат від тренування: секрет олімпійських спортсменів
- Кинь своєму тілу виклик: шалене 20-хвилинне тренування, яке змінить тебе – відео
- Суворе 12-хвилинне тренування, яке змінить твоє тіло до невпізнаваності
Текст публікації Ніка Волкера:
Спалюємо калорії + Дихаємо
Проведи пальцем по екрану, збережи і поділися!
Чи знаєш ти… гребний тренажер залучає 86% твоїх м'язів? Один з моїх улюблених способів підвищити пульс і підтримувати горіння тіла – включити гребний тренажер і лижний в кругове тренування.
Примітка: не забувай про дихання. Один з ключів до розвитку твого серцево-судинного здоров'я – це працювати над своїм диханням… правильно. Зверни увагу на те, коли ти дихаєш під час кожного повторення, і спробуй додати його до свого тренування.
Тренування
1a. Гребний тренажер: 5 підходів по 150 метрів
1b. Відтискання: 5 підходів по 20 повторень
1c. Згинання рук з гантелею: 5 підходів по 20 повторень.
Відпочивай по 30 секунд після кожного раунду.
2a. Лижний тренажер: 5 підходів по 150 метрів
2b. Жим над головою з гантелею: 5 підходів по 20 повторень.
Відпочивай по 30 секунд після кожного раунду.
Клацни посилання у моїй біографії, щоб одним з перших підписатися на мій новий додаток, який скоро з'явиться!