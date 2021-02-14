Втрата волосся – це не втрата стержня: 10 лисих знаменитостей, які це довели

Лисина – це тільки початок. Облисіння зачіпає й найкращих із нас, тож немає підстав панікувати. Скоріше є підстава зайвий раз нагадати собі, що ти – це куди більше, ніж волосся.

Якщо одного ранку ти прокинувся, і одразу побіг уважно оглядати свою голову (чи бува не зменшився волосяний покрив на кілька квадратних міліметрів) – краще зупинися. І згадай про людей, які цілком щасливо та успішно живуть без жодної турботи про волосся. А якщо не можеш сам, Men 24 тобі залюбки про них нагадає.

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Знаменитості, які з задоволенням сяють своєю лисиною



Семюель Л. Джексон – зірка Голлівуду, якого глядачі можуть бачити у понад сотні фільмів / Фото 20th Century Fox



Келлі Слейтер – легенда серфінгу, 11-разовий чемпіон світу / Фото Cntraveller



Common – репер із Чикаго, який ще й став популярним актором / Фото Chicago Splash



Сер Патрік Стюарт – британський актор, і живий доказ того, що лисина не завадить навіть стати лицарем / Фото Rolling Stone



Майкл Джордан – найкращий баскетболіст усіх часів та народів / Фото Getty Images



Стенлі Туччі – актор, сценарист, режисер і продюсер, зірка фільму "Диявол носить Прада" / Фото Squaremile



Двейн "Скеля" Джонсон – багаторазовий чемпіон у різних версіях реслінгу, і популярний актор / Фото Vanityfair



Джейсон Стейтем – англійський актор, зірка низки гостросюжетних бойовиків на кшталт "Перевізника" / Фото WireImage



Дейв Шапель – американський стендап-комік, сатирик та актор / Фото NYT



Джон Траволта – актор та співак зі Сполучених Штатів Америки / Фото Shutterstock

Ці хлопці – не просто лисі. Вони насолоджуються своїми лисинами, ба навіть пишаються. А деяких взагалі неможливо й уявити з волоссям. Чи можуть вони вважати облисіння перешкодою до чогось чи підставою соромитися? Так отож!

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