Як це так, що деякі зовні начебто не надто гарні чоловіки буквально притягують до себе жінок, наче магнітом?Галантність, почуття гумору, інтелект? Все це так, але часто магнітом є не що інше, як запах.

Мускус – це речовина, яку виробляють залози деяких тварин для приваблення протилежної статі. У матеріалі британського дослідницького центру SIRC пишуть, що жінки до нього у 1000 разів чутливіші, ніж чоловіки.

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Простіше кажучи, мускус – чоловічий афродизіак. Чи використовують його у парфумерії? Безумовно, так. І ось кілька вдалих, на думку, Men 24, прикладів.

White Musk For Men від The ​​Body Shop

The ​​Body Shop – британський бренд, який належить бразильському гіганту Natura. Парфуми White Musk For Men на ринку з 2007, і досить добре себе зарекомендували.

Аромати цього парфуму – лаванда, герань, жасмин, оксамитові нотки мускусу й сандалу. Парфуми ці не різкі, але солідні та зі стабільною свіжістю.



White Musk For Men від The ​​Body Shop / Фото pinterest

Bleu Noir For Him від Narciso Rodriguez

Нарцисо Родрігес – американський модельєр, який дебютував у парфумерії у 2003 році. Проте аромат Bleu Noir For Him на ринку з 2015.

Мускус у Bleu Noir For Him – центральний аромат, майже не розбавлений, але відтінений нотками цитрусових і терпкого кедра.



Bleu Noir For Him від Narciso Rodriguez / Фото fragroom

Musc Panache від Maison Rebatchi

Цю компанію створив Мохаммед Ребатчі, мешканець передмістя Парижа та син емігрантів з Алжира. Сьогодні бренд Maison Rebatchi впевнено завойовує світові ринки, хоча його засновнику нема й 30 років.

Парфуми Musc Panache – цитрусові. Свіжі ноти мандарина і гіркого апельсина замішані на східних спеціях та теплому мускусі. Аромат загалом максимально легкий, але залишає по собі тривкий шлейф.



Musc Panache від Maison Rebatchi / Фото mess

Voyage d'Hermes від Hermes

Французький бренд Hermes навряд чи треба представляти – його знають всі, адже існує він аж з 1837. А от парфум Voyage d'Hermes випускають із 2010.

Мускус в ароматі Voyage d'Hermes ненав'язливий. Натомість яскравіші нотки кардамону з лимоном, потім ще й легкі натяки на зелений чай. Не дивно, що цей парфум називають лаконічним і врівноваженим.



Voyage d'Hermes від Hermes / Фото Hermes

Homme Cologne від Dior

Схожа історія і з Dior (французький дім моди, заснований 1946 року). Тільки-от косметику для чоловіків ця компанія почала робити з 2006.

Homme Cologne – простий парфум на базі цитрусових ноток та мускусу з вкрапленнями бергамота та грейпфрута. Простий, але ефективний у царині приваблювання протилежної статі.



Homme Cologne від Dior​ / Фото marident

Зверни увагу: не варто до ароматів-афродизіаків ставитися з надмірною довірою. Але не варто й виявляти скепсис та кепкувати з нього. Мускус – і це доконаний факт – таки чудово звучить у чоловічих парфумах! Тож візьми на замітку – скоро ж День Валентина.

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