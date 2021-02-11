5 чоловічих ароматів, які буквально заворожують жінок
Як це так, що деякі зовні начебто не надто гарні чоловіки буквально притягують до себе жінок, наче магнітом?Галантність, почуття гумору, інтелект? Все це так, але часто магнітом є не що інше, як запах.
Джерело:24 канал
Мускус – це речовина, яку виробляють залози деяких тварин для приваблення протилежної статі. У матеріалі британського дослідницького центру SIRC пишуть, що жінки до нього у 1000 разів чутливіші, ніж чоловіки.
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Простіше кажучи, мускус – чоловічий афродизіак. Чи використовують його у парфумерії? Безумовно, так. І ось кілька вдалих, на думку, Men 24, прикладів.
White Musk For Men від The Body Shop
The Body Shop – британський бренд, який належить бразильському гіганту Natura. Парфуми White Musk For Men на ринку з 2007, і досить добре себе зарекомендували.
- Аромати цього парфуму – лаванда, герань, жасмин, оксамитові нотки мускусу й сандалу. Парфуми ці не різкі, але солідні та зі стабільною свіжістю.
White Musk For Men від The Body Shop / Фото pinterest
Bleu Noir For Him від Narciso Rodriguez
Нарцисо Родрігес – американський модельєр, який дебютував у парфумерії у 2003 році. Проте аромат Bleu Noir For Him на ринку з 2015.
- Мускус у Bleu Noir For Him – центральний аромат, майже не розбавлений, але відтінений нотками цитрусових і терпкого кедра.
Bleu Noir For Him від Narciso Rodriguez / Фото fragroom
Musc Panache від Maison Rebatchi
Цю компанію створив Мохаммед Ребатчі, мешканець передмістя Парижа та син емігрантів з Алжира. Сьогодні бренд Maison Rebatchi впевнено завойовує світові ринки, хоча його засновнику нема й 30 років.
- Парфуми Musc Panache – цитрусові. Свіжі ноти мандарина і гіркого апельсина замішані на східних спеціях та теплому мускусі. Аромат загалом максимально легкий, але залишає по собі тривкий шлейф.
Musc Panache від Maison Rebatchi / Фото mess
Voyage d'Hermes від Hermes
Французький бренд Hermes навряд чи треба представляти – його знають всі, адже існує він аж з 1837. А от парфум Voyage d'Hermes випускають із 2010.
- Мускус в ароматі Voyage d'Hermes ненав'язливий. Натомість яскравіші нотки кардамону з лимоном, потім ще й легкі натяки на зелений чай. Не дивно, що цей парфум називають лаконічним і врівноваженим.
Voyage d'Hermes від Hermes / Фото Hermes
Homme Cologne від Dior
Схожа історія і з Dior (французький дім моди, заснований 1946 року). Тільки-от косметику для чоловіків ця компанія почала робити з 2006.
- Homme Cologne – простий парфум на базі цитрусових ноток та мускусу з вкрапленнями бергамота та грейпфрута. Простий, але ефективний у царині приваблювання протилежної статі.
Homme Cologne від Dior / Фото marident
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