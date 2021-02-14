Потеря волос – это не потеря стержня: 10 лысых знаменитостей, это доказавших
Лысина – это только начало. Облысение затрагивает и лучших из нас, поэтому нет оснований паниковать. Скорее есть основания лишний раз напомнить себе, что ты – это куда больше, чем волосы.
Источник:Esquire
Если однажды утром ты проснулся, и сразу побежал внимательно осматривать свою голову (не уменьшился ли случайно волосяной покров на несколько квадратных миллиметров) – лучше остановись. И вспомни о людях, которые вполне счастливо и успешно живут без заботы о волосах. А если не можешь сам, Men 24 тебе охотно о них напомнит.
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Знаменитости, которые с удовольствием сияют своей лысиной
Сэмюэль Л. Джексон – звезда Голливуда, которого зрители могут видеть в более чем сотне фильмов / Фото 20th Century Fox
Келли Слейтер – легенда серфинга, 11-кратный чемпион мира / Фото Cntraveller
Common – рэпер из Чикаго, который еще и стал популярным актером / Фото Chicago Splash
Сэр Патрик Стюарт – британский актер, и живое доказательство того, что лысина не помешает даже стать рыцарем / Фото Rolling Stone
Майкл Джордан – лучший баскетболист всех времен и народов / Фото Getty Images
Стэнли Туччи – актер, сценарист, режиссер и продюсер, звезда фильма "Дьявол носит Прада" / Фото Squaremile
Дуэйн "Скала" Джонсон – многократный чемпион в разных версиях реслинга, и популярный актер / Фото Vanityfair
Джейсон Стэтхэм – английский актер, звезда ряда остросюжетных боевиков вроде "Перевозчика" / Фото WireImage
Дэйв Шапель – американский стендап-комик, сатирик и актер / Фото NYT
Джон Траволта – актер и певец из США / Фото Shutterstock
Эти ребята – не просто лысые. Они наслаждаются своими лысинами, даже гордятся. А некоторых вообще невозможно и представить с волосами. Могут ли они считать облысение препятствием к чему-либо или основанием стесняться? Так что вот!
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