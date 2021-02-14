Лысина – это только начало. Облысение затрагивает и лучших из нас, поэтому нет оснований паниковать. Скорее есть основания лишний раз напомнить себе, что ты – это куда больше, чем волосы.

Если однажды утром ты проснулся, и сразу побежал внимательно осматривать свою голову (не уменьшился ли случайно волосяной покров на несколько квадратных миллиметров) – лучше остановись. И вспомни о людях, которые вполне счастливо и успешно живут без заботы о волосах. А если не можешь сам, Men 24 тебе охотно о них напомнит.

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Знаменитости, которые с удовольствием сияют своей лысиной



Сэмюэль Л. Джексон – звезда Голливуда, которого зрители могут видеть в более чем сотне фильмов / Фото 20th Century Fox



Келли Слейтер – легенда серфинга, 11-кратный чемпион мира / Фото Cntraveller



Common – рэпер из Чикаго, который еще и стал популярным актером / Фото Chicago Splash



Сэр Патрик Стюарт – британский актер, и живое доказательство того, что лысина не помешает даже стать рыцарем / Фото Rolling Stone



Майкл Джордан – лучший баскетболист всех времен и народов / Фото Getty Images



Стэнли Туччи – актер, сценарист, режиссер и продюсер, звезда фильма "Дьявол носит Прада" / Фото Squaremile



Дуэйн "Скала" Джонсон – многократный чемпион в разных версиях реслинга, и популярный актер / Фото Vanityfair



Джейсон Стэтхэм – английский актер, звезда ряда остросюжетных боевиков вроде "Перевозчика" / Фото WireImage



Дэйв Шапель – американский стендап-комик, сатирик и актер / Фото NYT



Джон Траволта – актер и певец из США / Фото Shutterstock

Эти ребята – не просто лысые. Они наслаждаются своими лысинами, даже гордятся. А некоторых вообще невозможно и представить с волосами. Могут ли они считать облысение препятствием к чему-либо или основанием стесняться? Так что вот!