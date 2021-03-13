Максимальний мінімалізм: як виглядає концепт електробайка з майбутнього – фото

Світ електричних мотоциклів у багатьох стосунках усе ще перебуває на підйомі. З повнорозмірними електричними байками на одному кінці спектра та велосипедами з педалями на іншому. Але є золота середина, де уява може розігратися. Саме це сталося з Волтом Зігле, який створив крутий концепт футуристичного мотоцикла.

Створене повністю з нуля, нове творіння WSM надзвичайно складно виділити, і саме так задумав Волт.

Це цікаво Ідеальний байк для егоїста: як німці переосмислили BMW R18 – фото

"Я хотів побудувати байк, який виглядав би так, ніби він прийшов з великого двоколісного світу, а не лише зі світу мотоциклів. Від трекових велосипедів і мопедів до високопродуктивних мотоциклів", – зауважив він.



Байк виготовили на замовлення Музею мотоциклів у Далласі

Цей байк легко міг би стати платформою для велосипедів з педалями, мопедів або електричних велосипедів. Технологія електричних байків забезпечує таку універсальність. Волт натякає на те, що цей концепт у майбутньому може стати основою для інших транспортних засобів.

"Я хотів чіткий і чистий дизайн, а також зовнішній вигляд концептуального мотоцикла, при цьому демонструючи свою роботу та любов, вкладену у його створення", – підкреслив Волт.

Це не перший раз, коли Волт працював з електричною трансмісією. Але його попереднє творіння було дуже схоже на звичайний мотоцикл. Тож цього разу майстер хотів зробити щось несподіване. Креативність була понад усе, тому що проєкт замовив Музей мотоциклів Хааса у Далласі, штат Техас.



Це не перша робота Волта з електричними мотоциклами

"Коли ми обговорювали цей проєкт, Боббі Хаас, засновник музею, і директор Стейсі Майфілд повністю підтримали мій живий інтерес до створення ще одного електричного мотоцикла. Боббі – великий прихильник виробників кастомних байків (у нього 3 моїх), а також продовжує купувати кожен мотоцикл, який дійсно актуальний в історії двоколісного транспорту. Обов'язково відвідайте музей", – зауважив він.

Волт хотів побудувати найлегше та міцне шасі, тому він вибрав монококову конструкцію з дуже невеликим додатковим кузовом. Спочатку накидав дизайн, потім зі зварювального дроту був виготовлений каркас, який був покритий папером, щоб відточити остаточний дизайн.

Потім Волт побудував пристосування для виготовлення каркаса з тонкостінних трубок малого діаметру. Сталеві підсилювачі були приварені до шийки рульового механізму та точок повороту задньої підвіски. В ролі точок кріплення додані алюмінієві вставки. Потім усе це обгорнули вуглецевим волокном і покрили смолою.



Основна мета Волта – побудувати максимально легкий мотоцикл

Тобі сподобається Так виглядає максимальна плавність: Ducati 998 перетворили на стильний байк – фото

Нагорі встановили сидіння з алькантари, побудоване на тонкому аркуші поліуретану на піддоні сидіння з вуглецевого волокна. Відразу за ним видніється мініатюрна "петля" для хвоста, яка спочатку призначалася як ручка для переміщення байка. Але в результаті стала конструктивною особливістю. Концепція отримала подальший розвиток, де виріз у корпусі забезпечує доступ до цифрового індикатора місткості акумулятора.



Майстри встановили сидіння з алькантари, яке буквально обтікає раму

"Гештальт цього байка визначається відсутністю кузова як такого. Це було важливо для мене. Це безпрограшний варіант, тому що не було необхідності додавати жодні деталі, щоб надати йому форму, тож вдалося заощадити вагу. Коли я зважив байк перед фарбуванням, то він важив усього 45 кілограмів", – зауважив Волт.



Байк перед фарбуванням важив усього 45 кілограмів

В основі стрункого спідстера WSM лежить двигун Sur-Ron потужністю 3000 Вт, що поставляється компанією Luna Cycle, що виробляє електровелосипеди. Він під'єднаний до акумуляторної батареї Panasonic на 65 вольтів і керується синусоїдальним контролером, запрограмованим WSM. Джгут дротів виготовлений на замовлення та використовує деталі Luna Cycle, а системи редуктора та головної передачі мають ремінний привід.



Оснащений мотоцикл двигуном потужністю 3000 Вт

Спереду можна побачити набір укорочених вилок DNM з модернізованими внутрішніми частинами, утримуваних на місці вилками WSM. Є задній амортизатор DNM, а важелі, маятник і дискові гальма – усе це частини Sur-Ron. WSM поставила маятник з алюмінію та встановила пару 19-дюймових коліс Segway з алюмінієвими дисками ззаду.



Також байк отримав пару 19-дюймових коліс Segway

Нагорі в кабіні ти побачиш затискачі LSL з налаштованими стрижнями та кінцями стрижнів, органи управління Sur-Ron та спідометр Segway. Без зчеплення або перемикача передач усе, що відбувається нижче, – акуратний набір підніжок і невеликий кожух для захисту проводки двигуна. І це все.

Читай також Справжня мрія серфера: майстри перетворили Honda CN250 на крутий байк – фото

На жаль, Волт не збирається побудувати ще один такий мотоцикл. Це буде єдиний екземпляр для музею. Але є і гарна новина: у наступному проєкті обов'язково будуть деякі елементи цього мотоцикла, адже його платформа універсальна.

Усі фото Gregory George Moore