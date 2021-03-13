Мир электрических мотоциклов во многих отношениях все еще находится на подъеме. С полноразмерными электрическими байками на одном конце спектра и велосипедами с педалями на другом. Но есть золотая середина, где воображение может разыграться. Именно это произошло с Уолтом Зигле, который создал крутой концепт футуристического мотоцикла.

Созданное полностью с нуля, новое творение WSM чрезвычайно сложно выделить, и именно так задумал Уолт.

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"Я хотел построить байк, который выглядел бы так, будто он пришел из большого двухколесного мира, а не только из мира мотоциклов. От трековых велосипедов и мопедов до высокопроизводительных мотоциклов", – отметил он.



Байк изготовили по заказу Музея мотоциклов в Далласе

Этот байк легко мог бы стать платформой для велосипедов с педалями, мопедов или электрических велосипедов. Технология электрических байков обеспечивает такую ​​универсальность. Уолт намекает на то, что этот концепт в будущем может стать основой для других транспортных средств.

"Я хотел четкий и чистый дизайн, а также внешний вид концептуального мотоцикла, при этом демонстрируя свою работу и любовь, вложенную в его создание", – подчеркнул Уолт.

Это не первый раз, когда Уолт работал с электрической трансмиссией. Но его предыдущее творение было очень похоже на обычный мотоцикл. В этот раз мастер хотел сделать что-то неожиданное. Креативность была превыше всего, потому что проект заказал Музей мотоциклов Хааса в Далласе, штат Техас.



Это не первая работа Уолта с электрическими мотоциклами

"Когда мы обсуждали этот проект, Бобби Хаас, основатель музея, и директор Стейси Майфилд полностью поддержали мой живой интерес к созданию еще одного электрического мотоцикла. Бобби – большой поклонник производителей кастомных мотоциклов (у него 3 моих), а также продолжает покупать каждый мотоцикл, который действительно актуален в истории двухколесного транспорта. Обязательно посетите музей", – отметил он.

Уолт хотел построить легкое и прочное шасси, поэтому он выбрал монококовую конструкцию с очень небольшим дополнительным кузовом. Сначала набросал дизайн, потом со сварочной проволоки был изготовлен каркас, который был покрыт бумагой, чтобы отточить окончательный дизайн.

Затем Уолт построил приспособления для изготовления каркаса из тонкостенных трубок малого диаметра. Стальные усилители были приварены к шейке рулевого механизма и точек поворота задней подвески. В качестве точек крепления добавлены алюминиевые вставки. Потом все это обернули в углеродное волокно и покрыли смолой.



Основная цель Уолта – построить максимально легкий мотоцикл

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Наверху установили сиденья из алькантары, построенное на тонком листе полиуретана на поддоне сиденья из углеродного волокна. Сразу за ним виднеется миниатюрная "петля" для хвоста, которая изначально предназначалась как ручка для перемещения байка. Но в результате стала конструктивной особенностью. Концепция получила дальнейшее развитие, где вырез в корпусе обеспечивает доступ к цифровому индикатору емкости аккумулятора.



Мастера установили сиденье из алькантары, которое буквально обтекает раму

"Гештальт этого байка определяется отсутствием кузова как такового. Это было важно для меня. Это беспроигрышный вариант, потому что не было необходимости добавлять никаких деталей, чтобы придать ему форму, поэтому удалось сэкономить вес. Когда я взвесил байк перед покраской, то он весил всего 45 килограммов", – отметил Уолт.



Байк перед покраской весил всего 45 килограммов

В основе стройного спидстера WSM лежит двигатель Sur-Ron мощностью 3000 Вт, поставляемого компанией Luna Cycle, что производит электровелосипеды. Он подключен к аккумуляторной батареи Panasonic на 65 вольт и руководствуется синусоидальным контроллером, запрограммированным WSM. Провода изготовленные на заказ и используют детали Luna Cycle, а система редуктора и главной передачи имеют ременной привод.



Оснащенн ы й мотоцикл двигателем мощностью 3000 Вт

Спереди можно увидеть набор укороченных вилок DNM с модернизированными внутренними частями, удерживаемых на месте вилками WSM. Есть задний амортизатор DNM, а рычаги, маятник и дисковые тормоза – все это части Sur-Ron. WSM поставила маятник из алюминия и установила пару 19-дюймовых колес Segway с алюминиевыми дисками сзади.



Также байк получил пару 19-дюймовых колес Segway

Наверху в кабине ты увидишь зажимы LSL с настроенными стержнями и концами стержней, органы управления Sur-Ron и спидометр Segway. Без сцепления или переключателя передач все, что происходит ниже, – аккуратный набор подножек и небольшой кожух для защиты проводки двигателя. И это все.

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К сожалению, Уолт не собирается построить еще один такой мотоцикл. Это будет единственный экземпляр для музея. Но есть и хорошая новость: в следующем проекте обязательно будут некоторые элементы этого мотоцикла, ведь его платформа универсальна.