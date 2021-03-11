Кожного разу, коли концептуальний мотоцикл стає серійним, проступають сльози через те, наскільки кінцевий продукт відрізняється від початкового дизайну. BMW R18, на жаль, – не виняток. Тож не дивно, що ця модель шалено популярна серед майстрів, які дарують мотоциклам нове життя. Дивися, як тепер виглядає переосмислений R18, над яким працювали німці.

Хлопці з німецького салону WalzWerk взялися за удосконалення BMW R18. Наразі майстри роблять акцент на серійних збірках, тому вони розробили R18 таким чином, щоб його можна було легко відтворити на іншому такому мотоциклі.

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Засновник WalzWerk Маркус Вальц пояснює, в чому логіка такого рішення.

"Я заробляю собі на життя виробництвом байків ось уже 31 рік. Мені не потрібно винаходити велосипед або будувати космічний корабель з R18, як це вже робили деякі з моїх конкурентів. Я більше зосереджений на комерційній діяльності, якщо ви розумієте, про що я", – підкреслив він.



У майстерні планують за рік побудувати 12 таких BMW R18

У WalzWerk планують побудувати 12 таких R18 за рік. І вони розробили комплекти деталей, які можуть використовувати їхні клієнти. Таким чином, хоча тут і багато розумової індивідуальної роботи, жодна деталь не є "одноразовою".

Мабуть, найбільш витончений штрих у цьому байку – комплект Bobber, в якому кардинально перероблена задня частина. Він починається з плаваючого одномісного сидіння, яке встановлюється на заглушку, щоб закрити внутрішню роботу BMW. Клієнт може замовити сідло двох розмірів, з можливістю регулювання на 75 міліметрів спереду для точної підгонки.



На замовлення клієнта доступні два розміри сидіння

У комплект також входить тонше заднє крило, яке облягає задню покришку. Воно встановлене на елегантній парі стійок, а крихітні світлодіоди непомітно вбудовані в монтажні вушка. Вони діють як комбінація задніх ліхтарів і покажчиків повороту, але ми не впевнені, куди прикріплять номерний знак.



Заднє крило тонше, а також облягає покришку

Якщо цей R18 виглядає ще більш заниженим, ніж стандартний, то це тому, що його дійсно опустили на 3 дюйми. Трубки передньої вилки стали коротшими, а всередині встановили покращені прогресивні пружини. Позаду в байка з'явився новий регульований по висоті задній амортизатор, спеціально створений для WalzWerk компанією Touratech.

На байку також встановлено комплект WalzWerk R18 "Big Wheel", який охоплює переднє колесо 21 × 3,50 дюйма та масивне заднє колесо 18 × 6 дюймів. Диски прикріплені до стандартної маточини та мають велике значення для зміни положення R18.



Байк оснащений новим комплектом коліс від WalzWerk

Кабіну водія обладнали новим кермом, регульованими важелями, коротшими гальмівними магістралями та непомітними резервуарами для рідини. Є також кронштейни для опускання фари вниз і назад, а також для щільнішого прилягання спідометра, щоб вся передня частина виглядала компактнішою. Ти також побачиш покажчики повороту на кінцях керма та набір підніжок WalzWerk.



Байк отримав нове кермо, а також регульовані важелі

Майстри також додали скорочене переднє крило. Обидва крила можна замовити так, щоб вони підходили до великих коліс цього байка або розмірів стокових коліс BMW.

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Що стосується вихлопу, WalzWerk зняв масивні хромовані кришки колекторів і вихлопні баки з риб'ячим хвостом, а також покрив колектори керамічним покриттям чорного кольору. Нові глушники – спеціально розроблені пристрої SC Project, які магазин продаватиме з чорної або матової нержавіючої сталі.



Байк повністю позбавили хромованих елементів

На цьому мотоциклі не залишилося ані натяку на хром. WalzWerk перефарбував усі хромовані деталі на чорний колір, а також встановив пару затемнених клапанних кришок з власного каталогу вторинного ринку BMW. І вони поміняли значки двигуна на власний бренд.

Єдина пляма кольору – синій колір на паливному баку – надихаючий набір, запозичений у Porsche 356. Він прикрашений подвійними чорними шпильковими смугами з боків, як данина класичному дизайну BMW, і витонченою графічною обробкою зверху.



Бензобак BMW R18 пофарбований у синій колір

WalzWerk також встановив на бак і на нагрудник двигуна мідні круглі знаки BMW того періоду. Вони є додатковим обладнанням для R18, і поставляються в коробці з байком, якщо вибрати модель "First Edition".

У цьому байку немає нічого радикального або надмірного, але Маркус і його команда досягли успіху, щоб R18 отримав неповторний впізнаваний дизайн. Цей байк ідеально підійде для егоїстичних поїздок містом. А той факт, що комплект деталей підходить для всіх R18, означає, що власники таких мотоциклів теж можуть удосконалити їх без зайвих зусиль.



BMW R18 – найкращий мотоцикл для егоїстів

Усі фото WalzWerk Motorcycles

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