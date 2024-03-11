Будь у формі після 30 завдяки трьом секретам професійного гравця у крикет

Індійський гравець у крикет Вірат Кохлі надихає багатьох не лише на полі, а й поза ним. 35-річний гравець відомий своїм фітнес-режимом і дієтою, які він часто викладає у своєму акаунті в інстаграмі.

Коли тобі за 30, ти вже не можеш їсти все, що хочеш, адже це миттєво відображається на твоєму шлунку, і ти починаєш відчувати дивні болі в тілі, коли прокидаєшся або тренуєшся, або виконуєш інтенсивні фізичні навантаження після тривалої перерви.

Варте уваги Чай, який сподобається твоїм друзям: як приготувати зігріваючий коктейль Berry Ceremony

Ключ до того, щоб відчувати себе молодим, виглядати підтягнутим і бути здоровим, – почати з того, щоб бути більш суворим до себе. Ось комбінація речей, які Вірат Кохлі особливо виділяє у своєму щоденному розпорядку дня. Спробуй і ти, щоб бути таким же підтягнутим і здоровим, як король Кохлі.

1. Будь послідовним

Коли справа доходить до фізичних вправ і тренувань, Вірат Кохлі надзвичайно релігійний і послідовний, настільки, що він часто публікує свої тренування у своєму інстаграмі. Незалежно від того, чи це біг, чи силові тренування, чи йога, знайди те, що тобі підходить, і будь послідовним у цьому. Визнач свої фітнес-цілі, які можна виміряти. Це дасть тобі мету і мотивацію бути послідовним.

У випадку Кохлі, він не робить перерви у своїх тренуваннях, чергуючи кардіо та силові вправи, щоб розвинути витривалість і м'язи. Розроби тренувальний режим або графік, який буде достатньо гнучким, щоб ти міг включати його в будь-який час доби. Тренування з другом також допомагають, особливо протягом перших кількох тижнів, коли найважче просто з'явитися на тренуванні.

2. Скороти кількість розвантажувальних днів

Колі дотримується суперздорової дієти, де 90 відсотків їжі готується на пару, вариться або смажиться на грилі без жодних приправ, окрім солі, перцю та лайму. Він також любить їсти салати з невеликою кількістю заправки.

Їжа – це велика частина твоєї фізичної форми. Те, що ти їси, відображається на твоєму тілі. Тобі не потрібно вдаватися до екстремальних дієт і трендів, натомість дотримуйся збалансованого плану харчування, який підтримає твої фітнес-цілі і загальний стан здоров'я. Включи в раціон різноманітні цільні продукти, білки, вуглеводи і клітковину.

Час від часу дозволяти собі швидкоїжу або солодкі десерти – це нормально, але виділяти окремий день на тиждень для того, щоб їсти все, що заманеться, – це суперечить меті. З'ясуй, що провокує твою тягу до їжі: нудьга, стрес, соціальні ситуації тощо. Практикуй контроль порцій і знаходь альтернативи, якими ти можеш замінити свою тягу до їжі. Якщо тобі хочеться чогось солодкого, то замість того, щоб розкопувати ванночку морозива, з'їж шматочок чорного шоколаду.

3. Не нехтуй відпочинком і відновленням

Дні відпочинку так само важливі, як і тренування. Забезпечення достатньої кількості сну, щонайменше 7 – 8 годин безперервного сну, допомагає м'язам відновлюватися і запобігає перенапруженню організму. Будь у гармонії зі своїм тілом і прислухайся до того, що йому потрібно. Ти ж не хочеш перенапружуватися і ризикувати травмами.

Насправді перерви також корисні для твого психічного добробуту, і це те, що палко відстоює Кохлі. В інтерв'ю 2022 року Колі розповів про боротьбу зі своїм психічним здоров'ям і про те, як у липні – серпні 2022 року він навіть не торкався біти.

Цей період насправді навчив мене багатьох речей, які я не дозволяв вийти на поверхню,

– сказав він.

Незалежно від того, чи маєш ти стресову роботу або хаотичну домашню обстановку, визначення пріоритетів твого психічного здоров'я допоможе твоєму загальному добробуту.

Читай також Прокидання о 5 ранку: чи справді тренд з мережі робить тебе продуктивнішим

Тож зроби перерву, поїдь у відпустку. Навіть Вірат Кохлі документує свої подорожі з дружиною та родиною. Досліджуй нові місця, гуляй, будь активним та отримуйте новий досвід. Бути здоровим і підтягнутим – це не просто будувати тіло з пресом на шість кубиків.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.