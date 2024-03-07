Серед різноманітних порад, які ми отримуємо в соціальних мережах для підвищення продуктивності, є одна, яка у тіктоці гуляє вже багато років: приєднатися до так званого "Клубу 5 ранку". Тенденція, яка, хоч і звучить дивно, просто полягає в тому, щоб прокидатися о 5 ранку.

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Так, саме так, як ти читаєш: є люди, які вирішують щодня вставати до світанку, тому що вони цього хочуть, а не тому, що цього вимагає їхня робота або будь-яка інша потреба. Насправді ми завжди чуємо, як найуспішніші люди або найвідоміші мультимільйонери прокидаються з самого ранку, щоб зайнятися різними справами, такими як спорт, медитація, прогулянка або просто раніше прийти на роботу.

Є люди, які прокидаються ще раніше, наприклад, Тім Кук, який сказав, що прокидається о 3:45 ранку, або Білл Гейтс, який сказав, що прокидається між 4:30 і 5. Але чи дійсно це ефективно, і чи робить нас продуктивнішими, коли ми прокидаємося о 5-й, ніж о 7-й чи 8-й? Правда полягає в тому, що, як і в усьому, у цього режиму є свої переваги і недоліки, і ми повинні знати їх усі, щоб зрозуміти, чи зможемо ми впровадити цю звичку в наше життя.

Переваги підйому о 5 ранку

На перший погляд, їх може не бути, але правда в тому, що є певні переваги, які можна отримати, встаючи так рано. По-перше, це час доби, коли ми, швидше за все, зможемо провести час наодинці, або скористатися цим і просто побути в тиші, або помедитувати. Це дозволяє нам приділити час собі і почати ранок у спокійній обстановці, перш ніж стрес робочого дня зануриться в себе.

Крім того, ми також матимемо більше енергії, коли прийдемо в офіс, тому що ми не будемо втомленими, а будемо бадьорими і готовими взятися за будь-яке завдання. До речі, кажуть, що Джефф Безос завжди організовує свої зустрічі о 10 ранку, тому що таким чином вже пройде 5 годин, як він прокинувся, і всі його органи чуття будуть активними.



У тебе буде більше часу, щоб привести себе до тями перед роботою / Фото freepik

Але ми повинні думати не тільки про роботу. Ранній підйом також дає нам можливість позбутися певних завдань, які змушують нас відчувати себе лінивими після роботи, наприклад, виконання вправ, прання або приготування вечері заздалегідь.

Недоліки підйому о 5 ранку

Звичайно, не все так райдужно, і ранній підйом також має негативні аспекти, які ми не можемо ігнорувати. Наприклад, якщо ми хочемо прокидатися о 5 ранку і бути більш продуктивними, нам потрібно лягати спати набагато раніше, ніж зазвичай. Щоб виспатися, нам доведеться лягати спати між 21 і 22 годинами. Що в Україні, зважаючи на наші нинішні реалії, складна задача.

Нам здаватиметься, що ми щось втрачаємо, тому що нам доведеться відмовитися від певних планів, а також швидше виконувати рутинні справи після роботи. Ба більше, прийнявши такий графік сну, ми, ймовірно, будемо прокидатися раніше на вихідних, незалежно від того, наскільки сильно ми хочемо виспатися в ліжку. Враховуючи, що в суботу та неділю ми, швидше за все, лягатимемо спати пізніше, ми не зможемо достатньо відпочити.

У будь-якому випадку, підйом о 5 годині – це не та зміна, яку ми можемо зробити з дня на день, і нам знадобиться період адаптації, тому що, крім того, нам доведеться враховувати наш хронотип сну, щоб з'ясувати, чи дійсно ми будемо більш продуктивними, якщо встанемо раніше.



Але не всім вдається прокидатися зранку без страждань / Фото freepik

Нічого з нами не станеться, якщо ми спробуємо. Ми просто повинні бути реалістами і прокидатися на пів години раніше кожного дня, наприклад. Поступово змінюючи звичку, буде набагато легше, і ми не будемо відчувати себе такими втомленими.

Як би нас не переконували в зворотному, нашу продуктивність ми можемо виміряти тільки самі, і вона дуже особиста. Якщо ми належимо до тих людей, які через свій темп життя не активні вранці, то, швидше за все, підйом о 5 годині тільки змарнує час і зробить нас злими і недобрими.

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Якщо ж ми насолоджуємося тишею і спокоєм у ці години, то можемо взяти цю звичку собі на озброєння. Зрештою, все залежить від нас і наших уподобань.

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