Як бути максимально щасливим: 4 поради від Білла Гейтса для кожного

Хотіти бути щасливим – цілком нормально. Але варто розуміти, що одного рецепту для всіх просто немає. Натомість є хитрощі, які можна взяти на озброєння. Наприклад, поради Білла Гейтса.

Комусь для щастя потрібні гроші. Комусь – стосунки. Хтось марить кар'єрним ростом. У кожного своє розуміння щастя. І кожен сам над ним працює. Мільярдер Білл Гейтс поділився 4 порадами, які допоможуть тобі прокачати свій рівень щастя. Спробуй їх взяти на озброєння.

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Недавно хтось сказав, що коли у ваших дітей усе добре, це дійсно особлива подія. І я, як батько, повністю з цим погоджуюся. Іноді дотримання обов'язків перед собою, наприклад, виконання великої кількості вправ, також підвищує ваше щастя,

– сказав якось Гейтс.

Як прокачати свій рівень щастя

1. Виконуй свої зобов'язання

Під цим він має на увазі, що ти робиш щось із наміром, приймаєш рішення та дотримуєшся його. Робиш те, що обіцяєш. І зобов'язуєшся довести це до кінця. Якщо ти хочеш щось зробити, то йди та роби, не зациклюйся на "А що буде?".

Особливо якщо ти відчуваєш, що перебуваєш не в тому місці. Ти повинен поставити собі питання "Чи я роблю те, що хочу?".



Став перед собою задачі та виконуй їх до кінця / Фото Surface

2. Подумай про подарунок

За Гейтсом, коли ти даєш іншим, ти завжди отримуєш трохи більше, ніж пропонуєш. Щедрість до інших дає нам почуття задоволення та добробуту. Без цього просто не може бути щастя.

Ба більше, наука підтвердила, що щедрість робить нас щасливими та корисна для нашого психічного та фізичного здоров'я.

3. Твоє тіло – храм

Це не означає, що ти повинен викорінити усі свої шкідливі звички. Але ти повинен дбати про себе, власне здоров'я та фізичний стан. Вправи мають велику користь для психічного здоров'я. Таким чином, коли ти постарієш, ти зможеш продовжувати робити те, що тобі подобається.

Хороше самопочуття необхідне для того, щоб бути задоволеним своїм життям і щасливим. Тому ти повинен ставитися до власного тіла з повагою та займатися тим, що допомагає бути в найкращому стані.

До слова, для відмінного самопочуття достатньо усього кількох хвилин вправ.



Приділяй достатньо уваги фізичній активності / Фото Anastase Maragos

4. Зарезервуй час для сім'ї

Жоден успіх на роботі не може замінити твою сім'ю та людські зв'язки. Твоя сім'я та друзі повинні бути у пріоритеті. Ти повинен приділяти їм час і стежити за тим, щоб ваші стосунки були здоровими та корисними для вас. Ти повинен встановити обмеження, що не підлягають обговоренню. Вони допоможуть тобі підтримувати баланс між роботою й сімейним або особистим життям.

Бонус: Спи спокійно

Гейтс одного разу сказав, що коли він був молодший, він не висипався та міг працювати цілу ніч. Але він зрозумів, що це втомлює його, притуплює його творчий потенціал і впливає на його здоров'я. Тож тепер він знаходить час, щоб розслабитися та приготуватися до сну у зручний для нього час.

Він навіть зізнався, що миє посуд вночі, щоб розслабитися та зняти стрес, щоб краще спати.



Не забувай про важливість сну та відпочинку вночі / Фото Claudia Mañas

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Візьми на озброєння поради від Білла Гейтса. З їхньою допомогою ти зможеш бути щасливішим. А це, повір, позитивно вплине на абсолютно всі сфери твого життя.